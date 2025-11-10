Μεσογειακή δίαιτα: Η φυσική λύση για το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου λέει μελέτη

Η μεσογειακή διατροφή μπορεί να προσφέρει ανακούφιση από το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ) σχεδόν όσο αποτελεσματικά όσο η αυστηρή δίαιτα με χαμηλούς ζυμώσιμους υδατάνθρακες (low-FODMAP), σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Neurogastroenterology & Motility. Οι ασθενείς με IBS αντιμετωπίζουν επώδυνα συμπτώματα. Ένα απλό γεύμα μπορεί να φέρει άνεση τη μία μέρα και να προκαλέσει κράμπες, φούσκωμα και άγχος την επόμενη. Το IBS επηρεάζει περίπου 4-11% του παγκόσμιου πληθυσμού και σπάνια έχει εύκολες λύσεις.

Για χρόνια, η low-FODMAP δίαιτα θεωρούνταν η κορυφαία επιλογή για τον έλεγχο των συμπτωμάτων, καθώς περιορίζει συγκεκριμένους υδατάνθρακες. Περίπου οι μισοί από όσους τη δοκιμάζουν ανακουφίζονται, αλλά οι περιορισμοί της είναι έντονοι και συχνά αποκλείουν τρόφιμα που καταναλώνονται καθημερινά. Οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν αποφάσισαν να εξετάσουν μια πιο «ήπια» προσέγγιση, που θα μπορούσε να προσφέρει ανακούφιση χωρίς να αποκλείει σημαντικά τρόφιμα.

Η σύγκριση των δύο διαιτών

Όπως διαβάζουμε στο The Brighter Side of News, η μελέτη διενεργήθηκε με τυχαία κατανομή και συνέκρινε τη μεσογειακή δίαιτα με τη low-FODMAP και εξέτασε τη σημασία της διατροφής όχι μόνο για τη σωματική άνεση αλλά και για την ψυχική ευεξία. Η μεσογειακή δίαιτα βασίζεται σε φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ελαιόλαδο, προϊόντα ολικής άλεσης και άπαχη πρωτεΐνη όπως ψάρι και κοτόπουλο. Όλα τα γεύματα παρασχέθηκαν μέσω υπηρεσίας παράδοσης, εξασφαλίζοντας συμμόρφωση καθ’ όλη τη διάρκεια των τεσσάρων εβδομάδων.

Στη μελέτη συμμετείχαν ενήλικες 18-70 ετών με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου τύπου διάρροιας ή μεικτού τύπου και μέτρια έως σοβαρά συμπτώματα κοιλιακού πόνου. Αποκλείστηκαν άτομα με άλλες πεπτικές παθήσεις ή πρόσφατη χρήση αντιβιοτικών. Καθημερινά, οι συμμετέχοντες αξιολογούσαν τον πόνο και το φούσκωμα σε κλίμακα 11 σημείων, ενώ εβδομαδιαία ανέφεραν συνολικά τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων. Για να θεωρηθεί επιτυχής η παρέμβαση, έπρεπε να παρατηρηθεί μείωση στον πόνο τουλάχιστον κατά 30% για δύο εβδομάδες σύμφωνα με τις οδηγίες του FDA. Από τους 26 συμμετέχοντες, 20 ολοκλήρωσαν τη δοκιμή, με τη συμμόρφωση να φτάνει το 94%.

Τα ευρήματα της μελέτης

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά: το 73% όσων ακολούθησαν τη μεσογειακή δίαιτα πέτυχαν τη μείωση των συμπτωμάτων κατά 30%, έναντι 81,8% στη δίαιτα low-FODMAP, χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά. Ωστόσο, η low-FODMAP παρέχει μεγαλύτερη συνολική ανακούφιση, με μέση μείωση 105,5 μονάδων στη σοβαρότητα των συμπτωμάτων έναντι 60 μονάδων για τη μεσογειακή δίαιτα. Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες στη low-FODMAP ανέφεραν επαρκή ανακούφιση, ενώ μόνο το 25% στην ομάδα της μεσογειακής δίαιτας.

Η μεσογειακή δίαιτα, ωστόσο, μείωσε τα συμπτώματα κατά περίπου 40%, δείχνοντας ότι μπορεί να φέρει ουσιαστική βελτίωση. Το ΣΕΕ επηρεάζει και την ψυχική υγεία: η low-FODMAP μείωσε το άγχος κατά 4 μονάδες, ενώ η μεσογειακή δίαιτα δεν είχε σχεδόν καμία επίδραση. Παρά τις διαφορές, και οι δύο δίαιτες φαίνεται να βελτιώνουν την άνεση και ενδεχομένως τη διάθεση, προσφέροντας ψυχική ανακούφιση στους πάσχοντες.

Πώς δρουν οι δίαιτες

Οι δύο δίαιτες δρουν με διαφορετικό τρόπο. Η low-FODMAP αφαιρεί ζυμώσιμους υδατάνθρακες που παράγουν αέρια, ενώ η μεσογειακή δίαιτα ενισχύει την αντιφλεγμονώδη δράση και προάγει την ποικιλία του εντερικού μικροβιώματος. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί κάποιοι ασθενείς ανταποκρίνονται καλύτερα στη μία δίαιτα και άλλοι στην άλλη.

Η μελέτη είναι «προκαταρκτική», αλλά ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερες και μακροχρόνιες έρευνες, ώστε οι θεράποντες γιατροί να προσαρμόζουν τη θεραπεία του IBS σύμφωνα με τον τρόπο ζωής και την υγεία του εντέρου των ασθενών. Η μεσογειακή δίαιτα μπορεί να αποτελέσει μια πιο βιώσιμη και υγιή επιλογή για όσους αναζητούν μακροπρόθεσμη ανακούφιση, χωρίς αναγκαστικά να αποκλείουν σημαντικά τρόφιμα.