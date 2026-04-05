Μεσολόγγι: Κορυφώθηκαν με κάθε επισημότητα οι εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ηρωική Έξοδο

Με τη δέουσα λαμπρότητα και σε κλίμα βαθιάς εθνικής συγκίνησης, κορυφώθηκαν σήμερα, Κυριακή των Βαΐων, στην ιερά πόλη του Μεσολογγίου οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Ηρωική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων. Στον φετινό εορτασμό, που προσέλαβε ιστορικό χαρακτήρα λόγω της επετείου, τιμώμενη χώρα ήταν η Γαλλία.

Η πολιτική παρουσία και το μήνυμα της ημέρας

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έφτασε στην πόλη λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, όπου τον υποδέχθηκαν ο δήμαρχος Σπύρος Διαμαντόπουλος και ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης. Στις εκδηλώσεις παρέστησαν επίσης ο πρόεδρος της Βουλής, Κωνσταντίνος Τασούλας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, καθώς και οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης και Σωκράτης Φάμελλος. Ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε την Έξοδο ως «μια μοναδική στιγμή της ιστορίας, εγγεγραμμένη στη συνείδηση της ανθρωπότητας».

Θεία Λειτουργία και η πομπή προς τον Κήπο των Ηρώων

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν νωρίς το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος με την πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Χαλκίδος, Χρυσοστόμου. Στη συνέχεια, εψάλη η επίσημη Δοξολογία, ενώ στις 11:00 ξεκίνησε η μεγαλοπρεπής πομπή προς τον Κήπο των Ηρώων.

Στο ιερό αυτό σημείο τελέστηκε τρισάγιο και ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων στον Τύμβο των Ηρώων, ενώ εκπρόσωπος της κυβέρνησης εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σημασία της αυτοθυσίας των Μεσολογγιτών για την παγκόσμια ελευθερία.

Το μοιρολόι που συγκλόνισε και η βράβευση των δρομέων

Ιδιαίτερη στιγμή της ημέρας αποτέλεσε η βράβευση των νικητών του «Δρόμου Θυσίας», ενώ το κλίμα φορτίστηκε συγκινησιακά όταν η υψίφωνος Vivian Douglas απέδωσε το παραδοσιακό μοιρολόι «Να ζει το Μεσολόγγι», με τη συνοδεία της χορωδίας του Δήμου.

Η ολοκλήρωση των τελετών

Οι εκδηλώσεις άρχισαν να ολοκληρώνονται το απόγευμα της Κυριακής με τη μεταφορά των ιερών κειμηλίων από τον Κήπο των Ηρώων στο Μουσείο Ιστορίας και Τέχνης. Η αυλαία της επετειακής ημέρας έπεσε στις 18:00, με την επιστροφή της Εικόνας της Εξόδου με πομπή από τον Κήπο των Ηρώων στην αίθουσα τελετών της Πινακοθήκης, σφραγίζοντας έναν ιστορικό κύκλο τιμής για τους Ελεύθερους Πολιορκημένους.