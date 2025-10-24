Μεσολόγγι: Οργή για τις πλημμύρες - Επιθέσεις σε δημοτικό υπάλληλο και Αντιδήμαρχο

Αδιάβατοι δρόμοι και αποκλεισμένα σπίτια σε περιοχές της πόλης του Μεσολογγίου, ήταν η εικόνα που αντίκρυζε κανείς, την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου. Ειδικότερα, στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα, στο Ραδιομέγαρο και ανατολικά της πλατείας Κέννεντυ μέχρι και τη συνοικία του Αγίου Παύλου, το νερό έφτασε σε τέτοιο ύψος που δεν μπορούσαν οι κάτοικοι να βγουν ή να μπουν στα σπίτια τους.

Σύμφωνα με πηγές του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, όπως αναφέρει το messolonghi news, τρεις είναι οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην καταστροφική πλημμύρα: ο τεράστιος όγκος νερού που έπεσε σε μικρό χρονικό διάστημα, τα περιορισμένα όρια απορροφητικότητας των αντλιοστασίων της ΔΕΥΑΜ και η μη λειτουργία των αντλιοστασίων του ΓΟΕΒ – με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν περιοχές όπως αυτή του Γηροκομείου.

Η «συγγνώμη» του δημάρχου και οι επιθέσεις

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Σπύρος Διαμαντόπουλος, σε ανάρτησή του εξέφρασε τη θλίψη και τον θυμό του για όσα συνέβησαν, αναλαμβάνοντας προσωπικά την ευθύνη για την αναζήτηση λύσεων και απευθύνοντας ειλικρινή συγγνώμη στους πολίτες που επλήγησαν.

«Δεν έχω μάθει να κρύβομαι», γράφει ο δήμαρχος στην ανάρτησή του και τονίζει: «Είμαστε όλοι θυμωμένοι, όλοι πληγωμένοι» και η Δημοτική Αρχή έχει καθήκον να αναζητήσει λύσεις «είτε φταίει είτε δεν φταίει».

Ο κ. Διαμαντόπουλος σημειώνει πως αναλαμβάνει «ολόκληρη την ευθύνη» για την κατάσταση, υπογραμμίζοντας ότι το πρόβλημα δεν γεννήθηκε σήμερα, αλλά είναι αποτέλεσμα δεκαετιών κακοτεχνιών, ανολοκλήρωτων έργων και ασυνεννοησίας φορέων.



«Είχαμε ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, πρωτόγνωρο για τα δεδομένα της πόλης», επισημαίνει, «αλλά θα έπρεπε να έχουμε τις υποδομές για να το αντιμετωπίσουμε - και δυστυχώς δεν τις έχουμε».

Υπογραμμίζει ότι θα ζητηθεί εκ νέου από την κυβέρνηση γενναία κρατική χρηματοδότηση για μια ολιστική, μόνιμη λύση, καθώς «τα έργα είναι πολλά και τα χρήματα περισσότερα». «Το κράτος πρέπει να ανταποκριθεί και να δώσει λύση στα χρόνια προβλήματά μας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, καταδικάζει τα περιστατικά έντασης που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας: «Χειριστής μηχανήματος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από επίθεση, επίθεση και σε Αντιδήμαρχο. Αυτές οι εικόνες δεν μας τιμούν και δεν βοηθούν τον κοινό μας σκοπό. Η πόλη χρειάζεται ενότητα, γιατί μόνο έτσι θα πετύχουμε να τη φτιάξουμε όπως ονειρευόμαστε».