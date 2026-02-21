Μεσολόγγι: Σύλληψη ηλικιωμένου που προσπάθησε να μαχαιρώσει τρεις φορές 28χρονο για μια... παρατήρηση
Ο 74χρονος διαπληκτίστηκε με τον νεαρό με αφορμή την οδήγηση και πλέον κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας.
Ένας Έλληνας συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου στο Μεσολόγγι, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό εκτυλίχθηκε όταν ο κατηγορούμενος, 74 ετών, οδηγώντας αυτοκίνητο, φέρεται να διαπληκτίστηκε με 28χρονο που κινούνταν πεζός και ο οποίος τού έκανε παρατήρηση για την οδηγική του συμπεριφορά. Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο 74χρονος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι από το αυτοκίνητό του και να προσπάθησε τρεις φορές να τον τραυματίσει στην κοιλιακή χώρα.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας (παράλληλη έδρα Μεσολογγίου), ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού συνεχίζεται.