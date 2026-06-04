Μεσολόγγι: Συνελήφθη 15χρονος για ρατσιστικό bullying σε 13χρονο - Χειροπέδες και στον πατέρα του

Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στο Μεσολόγγι, μετά από καταγγελία για συστηματική ρατσιστική παρενόχληση και εκφοβισμό σε βάρος 13χρονου αλλοδαπού μαθητή.

Όπως αναφέρει το agriniopress, σε βάρος του ανηλίκου σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη σε αδύναμα άτομα με ρατσιστικό κίνητρο, απειλή και εξύβριση, ενώ συνελήφθη και ο πατέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 15χρονος φέρεται τον τελευταίο μήνα να εκφόβιζε τον 13χρονο μέσω μηνυμάτων σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, με ύβρεις, απειλές και προσβλητικές αναφορές. Παράλληλα, οι ίδιες συμπεριφορές φέρονται να συνεχίζονταν και δια ζώσης, τόσο στον σχολικό χώρο όσο και σε άλλες περιοχές του Μεσολογγίου.

Η υπόθεση διερευνάται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσολογγίου.