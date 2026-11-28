Μια νέα σοβαρή υπόθεση για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση μιας 18χρονης κοπέλας με αναπηρία στην Αιτωλοακαρνανία, και μάλιστα από άτομα του οικογενειακού της περιβάλλοντος είδε το φως της δημοσιότητας

Η νεαρή κοπέλα η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα αναπηρίας, μεταφέρθηκε χθες στο Νοσοκομείο Αγρινίου, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα tempo24, από τον αρχικό ιατρικό έλεγχο δεν προέκυψαν ευρήματα που να καταδεικνύουν βιασμό. Σύμφωνα με πληροφορίες όλα ξεκίνησαν όταν η κοπέλα εκμυστηρεύτηκε τα όσα εν συνεχεία κατήγγειλε, σε κοινωνική λειτουργού της μονάδας που φοιτά.

Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Μεσολογγίου, ο οποίος παρενέβη άμεσα, δίνοντας εντολή να εξασφαλιστεί κατάλληλη στέγη για την 18χρονη, ώστε να απομακρυνθεί από το περιβάλλον στο οποίο φέρεται να υπέστη την κακοποίηση.

Παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση στην Πάτρα.

Η έρευνα των Αρχών της περιοχής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, κατόπιν εντολής της εισαγγελίας για προκαταρκτική εξέταση.