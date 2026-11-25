Στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα νοσηλεύεται ένας 11χρονος μαθητής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε έξω από το Δημοτικό Σχολείο Αρφαρών στη Μεσσηνία.

Το συμβάν έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας, την ώρα που οι μαθητές αποχωρούσαν από το σχολείο μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 10χρονος μαθητής φέρεται να έσπρωξε τον 11χρονο συμμαθητή του, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει την ισορροπία του και να πέσει πάνω στα κάγκελα του σχολείου.

Σύμφωνα με το patrisnews, από την πτώση τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου οι γιατροί τού έκαναν ράμματα. Στη συνέχεια, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, για προληπτικούς λόγους, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

Η σύλληψη της μητέρας του 10χρονου

Μετά το περιστατικό, η μητέρα του 11χρονου υπέβαλε μήνυση, με αποτέλεσμα να συλληφθεί η 51χρονη μητέρα του 10χρονου μαθητή.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Την προανάκριση για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το παιδί διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, ενώ έχει δοθεί εντολή για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης.