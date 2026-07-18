Μεσσηνία: Για επτά φωτιές σε 10 χρόνια κατηγορούνται οι τρεις συλληφθέντες - Η εμπλοκή με ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι τρεις συλληφθέντες στη Μεσσηνία, -ένας πρόεδρος κοινότητας, ο αδελφό του και έναν πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης γνωστός με το παρατσούκλι «γάτος»- κατηγορούνται για επτά εμπρησμούς από πρόθεση, μέσα σε δέκα χρόνια, την ώρα που μαρτυρίες τους εμπλέκουν και με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Σύμφωνα με τις Αρχές, η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, αναφορικά με σειρά πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας, ήταν πολύμηνη.

Εκβιασμοί και άλλα αδικήματα

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι πρόκειται για εμπρησμούς από πρόθεση το διάστημα 2015-2025 και συγκεκριμένα για συνολικά επτά πυρκαγιές (3 δασικές και 4 αγροτικές) που εκδηλώθηκαν στην περιοχή της τοπικής κοινότητας Μεταμόρφωσης Μεσσηνίας, ενώ οι συλληφθέντες φέρεται να δρούσαν από κοινού. Παράλληλα, οι τρεις άνδρες, ηλικίας 45 έως 65 ετών, κατηγορούνται και για άλλα αδικήματα, όπως εκβιασμοί, διακεκριμένες φθορές και κλοπές που φέρεται να διέπραξαν σε βάθος δεκαετίας.



Η έρευνα της Δ.Α.Ε.Ε., η οποία διήρκεσε περίπου δύο χρόνια και πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γαργαλιάνων, αφορούσε τη διερεύνηση πολλαπλών περιστατικών πυρκαγιών, τα οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, παρουσίαζαν κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο δράσης, τη συχνότητα εκδήλωσης, τη χωρική συγκέντρωση και τον τρόπο έναρξης.



Στο πλαίσιο της προανάκρισης συλλέχθηκε και αξιολογήθηκε εκτενές αποδεικτικό υλικό, μεταξύ του οποίου περιλαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία από το ιστορικό των περιστατικών, πληροφοριακό υλικό, καθώς και στοιχεία που προέκυψαν από ειδικές ανακριτικές πράξεις, οι οποίες διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.



Από την αξιολόγηση του συνόλου των στοιχείων προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις για την εμπλοκή συγκεκριμένων προσώπων στην πρόκληση των υπό διερεύνηση πυρκαγιών. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και, κατόπιν αξιολόγησης των στοιχείων της προανάκρισης, εκδόθηκαν τα σχετικά εντάλματα σύλληψης, τα οποία εκτελέστηκαν σήμερα.

Το σκοτεινό παρασκήνιο

Για δύο ολόκληρα χρόνια η Μεταμόρφωση της Μεσσηνίας παραδινόταν κατ’ εξακολούθηση στην μανία των εμπρηστών.



Τον Ιούλιο του 2025 μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε κοινότητα της Μεσσηνίας, ενώ δύο χρόνια πριν στην ίδια περιοχή κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 ώστε να την εκκενώσουν.

Μετά από διετή έρευνα αποδεικνύεται πως οι φωτιές σε συγκεκριμένη περιοχή του νομού έκρυβαν ένα σκοτεινό παρασκήνιο, το οποίο φαίνεται να συνδέεται ακόμη και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μαρτυρία για τον πρόεδρο της κοινότητας

Σύμφωνα με μαρτυρία στον ΑΝΤ1 του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων «επικεφαλής ήταν ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Είχε τον τρόπο να εκβιάζει, να κλέβει, να απειλεί περιουσίες των Μεσσήνιων και παράλληλα να συνδέει τις εγκληματικές δραστηριότητες με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΠΕ».



Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποίησε μία άκρως απόρρητη επιχείρηση και με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ εκτελέστηκαν τρία εντάλματα σύλληψης.

Μεθοδευμένη προσπάθεια

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πίσω από τους επαναλαμβανόμενους εμπρησμούς κρυβόταν μία μεθοδευμένη προσπάθεια για την ενοικίαση συγκεκριμένων εκτάσεων.



Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε, όταν μίλησαν τα κινητά τους τηλέφωνα, καθώς τα ψηφιακά ίχνη σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες οδήγησαν τους αστυνομικούς στο να «ξετυλίξουν» το κουβάρι της υπόθεσης.



Μάλιστα, όπως καταγγέλλουν κάτοικοι, ο πρόεδρος της κοινότητας στη Μεσσηνία, ζητούσε ακόμη και χρηματικό αντίτιμο για να τους παρέχει νερό ύδρευσης.