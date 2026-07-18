Μεσσηνία: Μπλεγμένοι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι τρεις συλληφθέντες για τους εμπρησμούς

Μέχρι και τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται πως «ακουμπούσε» η δράση των συλληφθέντων που, σύμφωνα με τις Αρχές, βρισκόταν πίσω από σειρά εμπρησμών στη Μεσσηνία. Η πολύχρονη έρευνα αποκάλυψε ένα πλέγμα παράνομων ενεργειών με καταγγελίες για εκβιασμούς, απειλές και κλοπές.



Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση συνελήφθησαν πρώην πρόεδρος κοινότητας στη Μεσσηνία, ο αδελφός του κι ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, γνωστός στην πιάτσα με το προσωνύμιο «Γάτος».



Για δύο ολόκληρα χρόνια η Μεταμόρφωση της Μεσσηνίας παραδινόταν κατ’ εξακολούθηση στην μανία των εμπρηστών.



Τον Ιούλιο του 2025 μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε κοινότητα της Μεσσηνίας, ενώ δύο χρόνια πριν στην ίδια περιοχή κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 ώστε να την εκκενώσουν.

Μετά από διετή έρευνα αποδεικνύεται πως οι φωτιές σε συγκεκριμένη περιοχή του νομού έκρυβαν ένα σκοτεινό παρασκήνιο, το οποίο φαίνεται να συνδέεται ακόμη και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μαρτυρία για τον πρόεδρο της κοινότητας

Σύμφωνα με μαρτυρία στον ΑΝΤ1 του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων «επικεφαλής ήταν ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας. Είχε τον τρόπο να εκβιάζει, να κλέβει, να απειλεί περιουσίες των Μεσσήνιων και παράλληλα να συνδέει τις εγκληματικές δραστηριότητες με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΠΕ».



Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού πραγματοποίησε μία άκρως απόρρητη επιχείρηση και με τη συνδρομή της ΟΠΚΕ εκτελέστηκαν τρία εντάλματα σύλληψης.

Μεθοδευμένη προσπάθεια

Οι Αρχές εκτιμούν ότι πίσω από τους επαναλαμβανόμενους εμπρησμούς κρυβόταν μία μεθοδευμένη προσπάθεια για την ενοικίαση συγκεκριμένων εκτάσεων.



Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε, όταν μίλησαν τα κινητά τους τηλέφωνα, καθώς τα ψηφιακά ίχνη σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες οδήγησαν τους αστυνομικούς στο να «ξετυλίξουν» το κουβάρι της υπόθεσης.



Μάλιστα, όπως καταγγέλλουν κάτοικοι, ο πρόεδρος της κοινότητας στη Μεσσηνία, ζητούσε ακόμη και χρηματικό αντίτιμο για να τους παρέχει νερό ύδρευσης.

Κατηγορούνται και για άλλα αδικήματα

Παράλληλα, οι τρεις άνδρες, ηλικίας 45 έως 65 ετών, κατηγορούνται και για άλλα αδικήματα, όπως εκβιασμοί, διακεκριμένες φθορές και κλοπές που φέρεται να διέπραξαν σε βάθος δεκαετίας.



Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά από υλικό που συλλέχθηκε και αξιολογήθηκε, μεταξύ του οποίου περιλαμβάνονται μαρτυρικές καταθέσεις, στοιχεία από το ιστορικό των περιστατικών, πληροφοριακό υλικό, καθώς και στοιχεία που προέκυψαν από ειδικές ανακριτικές πράξεις, οι οποίες διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.