Μεσσηνία: Προφυλακιστέοι οι τρεις κατηγορούμενοι για τους εμπρησμούς - Αρνήθηκαν κάθε εμπλοκή

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους και με κοινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, οι τρεις κατηγορούμενοι για σειρά εμπρησμών που σημειώθηκαν στη Μεταμόρφωση και το Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου-Νέστορος στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η ανακριτική διαδικασία διήρκεσε περισσότερο από εννέα ώρες, με τους συνηγόρους υπεράσπισης να αμφισβητούν την απόφαση της προφυλάκισης, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος των εντολέων τους.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, ένας πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, ένας πρώην πρόεδρος τοπικής κοινότητας και ο αδελφός του, διώκονται για επτά εμπρησμούς από πρόθεση σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις που φέρονται να τελέστηκαν το 2024 και το 2025. Σε ορισμένους από αυτούς αποδίδεται επιπλέον και η κατηγορία της εκβίασης.

Κατά τις απολογίες τους, και οι τρεις απέρριψαν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις πυρκαγιές.

Όπως ανέφεραν, η εμπλοκή τους στην υπόθεση οφείλεται σε προσωπικές αντιπαραθέσεις με κατοίκους της περιοχής, ενώ έκαναν λόγο και για πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τις καταγγελίες.

Οι ισχυρισμοί του πυροσβέστη και του προέδρου της κοινότητας

Ο πυροσβέστης υποστήριξε ότι συμμετείχε ενεργά στην κατάσβεση όλων των πυρκαγιών στην περιοχή, τονίζοντας πως ήταν αδιανόητο να βάλει φωτιά, πολύ περισσότερο στον τόπο όπου ζει.

Αναφερόμενος στους συγκατηγορούμενούς του, δήλωσε ότι στο παρελθόν διατηρούσαν φιλικές σχέσεις, οι οποίες όμως είχαν ουσιαστικά διακοπεί τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο πρώην πρόεδρος της τοπικής κοινότητας υποστήριξε ότι βρισκόταν πάντοτε στα πύρινα μέτωπα, βοηθώντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Παράλληλα, αρνήθηκε ότι διαχειριζόταν αυθαίρετα τη βάνα του αρδευτικού δικτύου, επισημαίνοντας πως η συγκεκριμένη ευθύνη του είχε ανατεθεί από τον δήμο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, τα χρηματικά ποσά που εισπράττονταν αφορούσαν αποκλειστικά την κάλυψη εξόδων λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου.

«Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία»

Οι συνήγοροι υπεράσπισης χαρακτήρισαν την απόφαση για την προφυλάκιση των τριών κατηγορουμένων άδικη, επιμένοντας ότι η δικογραφία στηρίζεται σε περιορισμένα αποδεικτικά στοιχεία.

Παράλληλα, εξέφρασαν την πεποίθηση ότι η κατηγορία δεν θα αντέξει κατά την εκδίκαση της υπόθεσης και ότι οι εντολείς τους θα δικαιωθούν στο ακροατήριο.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Η σύλληψη των τριών προέκυψε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, με τη συνδρομή του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.

Η έρευνα αφορά διαδοχικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις.

Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την προανακριτική διαδικασία, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να εμπλέκονται στην υπόθεση και άλλα πρόσωπα.