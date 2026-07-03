Μεσσηνία: Σε σοκ η μητέρα του 6χρονου που πνίγηκε σε πισίνα- Έκανε δύο δουλειές για να τον μεγαλώσει

Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος του 6χρονου αγοριού το μεσημέρι της Πέμπτης (02/07) στη Μεσσηνία, αφού βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε πισίνα ενοικιαζόμενης διώροφης κατοικίας, στην περιοχή μεταξύ Γιάλοβας και Πύλας, στην οποία εργαζόταν η μητέρα του.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, όταν το παιδί βρισκόταν στα καταλύματα μαζί με τη μητέρα του και ακόμη μία γυναίκα, οι οποίες πραγματοποιούσαν εργασίες καθαριότητας στην κατοικία.

Ειδικότερα, οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στον πρώτο όροφο, όταν αντιλήφθηκαν το παιδί να επιπλέει στην πισίνα, χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές, το παιδί φέρεται να σκόνταψε και να βρέθηκε μέσα στην πισίνα, χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτό.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ έγιναν μεγάλες προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Πύλου, όπου, παρά τις προσπάθειες, κατέληξε γύρω στις 4:30 το απόγευμα.

Έχασε τον μοναχογιό της

Η μητέρα του παιδιού, η οποία βρίσκεται σε εξαιρετικά άσχημη ψυχολογική κατάσταση, συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Σήμερα (03/07) αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, η γυναίκα ήταν διαζευγμένη τα τελευταία περίπου τρία χρόνια και ζούσε στους Γαργαλιάνους μαζί με το παιδί, που ήταν ο μοναχογιός της. Για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της καθημερινότητας, εργαζόταν σε δύο δουλειές, τόσο σε καφετέρια της περιοχής όσο και σε καθαρισμούς.

Άνθρωποι που τη γνώριζαν αναφέρουν ότι ήταν ιδιαίτερα δεμένη με το παιδί της, το φρόντιζε με αφοσίωση και προσπαθούσε καθημερινά να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της προανάκρισης εξετάζεται και το καθεστώς λειτουργίας της κατοικίας όπου σημειώθηκε η τραγωδία, καθώς και το αν η πισίνα πληρούσε όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν φαίνεται να προκύπτει κάτι μεμπτό.

Για τα ακριβή αίτια του θανάτου του έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή από ιατροδικαστή, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.