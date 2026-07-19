Μεσσηνία: Στον εισαγγελέα οι τρεις συλληφθέντες για τους εμπρησμούς - Οι καταγγελίες για εκβιασμούς

Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας θα βρεθούν οι τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρησμών στη Μεσσηνία, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη αίσθηση λόγω της ιδιότητας ορισμένων εκ των κατηγορουμένων.

Οι τρεις άνδρες, μεταξύ των οποίων ένας εν ενεργεία πυροσβέστης πενταετούς υποχρέωσης, ένας πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας και ο αδελφός του, οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή συνοδεία στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), προκειμένου να απολογηθούν για τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Διετής έρευνα οδήγησε στις συλλήψεις

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται πριν από περίπου δύο χρόνια, μετά από καταγγελία που έφτασε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής.

Ακολούθησε πολύμηνη έρευνα, με παρακολούθηση συγκεκριμένων προσώπων και συλλογή στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές. Η εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε με τη συνδρομή και του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Μεσσηνίας.

Οι τρεις κατηγορούνται για επτά εμπρησμούς από πρόθεση που φέρονται να σημειώθηκαν το 2024 και το 2025, εκ των οποίων τρεις αφορούν δασικές εκτάσεις και τέσσερις αγροτικές περιοχές.

Φωτο: Πυροσβεστική/Γραφείο Τύπου

Οι καταγγελίες για εκβιασμούς και καταστροφές

Παράλληλα με τις υποθέσεις εμπρησμών, οι αρχές εξετάζουν και καταγγελίες για εκβιασμούς κατοίκων της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να ζητούσαν χρηματικά ποσά από συγχωριανούς τους, συνδέοντας τις απαιτήσεις τους με τη διαχείριση του αρδευτικού νερού για τις καλλιέργειες.

Όσοι δεν φέρονται να συμμορφώνονταν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, γίνονταν στόχος απειλών, εμπρησμών, φθορών αλλά και κλοπών αγροτικού εξοπλισμού.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

Εξετάζεται η εμπλοκή τους και σε άλλες πυρκαγιές

Το ανακριτικό έργο της Πυροσβεστικής συνεχίζεται, καθώς εξετάζεται εάν οι τρεις συλληφθέντες συνδέονται και με άλλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί τα τελευταία χρόνια στην ευρύτερη περιοχή του Βλαχόπουλου και της Μεταμόρφωσης.

Η περιοχή έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα από μεγάλες φωτιές, με χαρακτηριστικότερη εκείνη του 2021 που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε πρόσφατα στο Βλαχόπουλο.

Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν και πιθανή εμπλοκή των κατηγορουμένων σε υπόθεση παράνομης είσπραξης αγροτικών επιδοτήσεων μέσω εκμίσθωσης και δήλωσης αγροτεμαχίων, καθώς και σε παλαιότερες υποθέσεις.

Αναμένονται οι απολογίες των κατηγορουμένων

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση που θα κρατήσουν οι τρεις κατηγορούμενοι ενώπιον των δικαστικών αρχών, καθώς αναμένεται να φανεί αν θα απολογηθούν άμεσα ή θα ζητήσουν προθεσμία.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκεται και πυροσβέστης, ο οποίος, σύμφωνα με τις καταγγελίες που εξετάζονται, φέρεται να συμμετείχε στην κατάσβεση πυρκαγιών κατά το ίδιο χρονικό διάστημα που ερευνάται για πιθανή εμπλοκή σε εμπρηστική δράση.