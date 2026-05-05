Met Gala 2026: Εμφανίσεις που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί - H Μπιγιονσέ επέστρεψε πιο λαμπερή από ποτέ
Πρόεδρος της διοργάνωσης, η Anna Wintour και celebrity co-chairs οι Beyoncé, Nicole Kidman και Venus Williams.
Το κορυφαίο γεγονός της μόδας, το Met Gala, πραγματοποιήθηκε χθες στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης και με θέμα το «Costume Art» οι celebrities επέλεξαν τα πιο ευφάνταστα outfits και κατάφερνα για ακόμα μια φορά να εντυπωσιάσουν και να μαγνητίσουν τα βλέμματα και τα φωτογραφικά φλας.
Η Beyonce εμφανίστηκε μετά από 10 χρόνια απουσίας συνοδευόμενη από τον Jay Z και την κόρη τους. «Είναι τέλειο να είμαι εδώ με την κόρη μου και το σύζυγό μου» δήλωσε.
H Rihanna επέλεξε Maison Margiela couture.
Saint Laurent δημιουργία για την Κέιτ Μος, αλλά και για τη Μαντόνα.
Και η Χέιλι Μπίμπερ με Saint Laurent.
H Kim Kardashian με Allen Jones and Whitaker Malem, η Kendall Jenner με custom Gap Studio και η Kylie Jenner με custom Schiaparelli Haute Couture.