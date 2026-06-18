Μετά από 44 χρόνια: Η αποκάλυψη της Βίκυς Παγιατάκη για τον μυστικό γάμο Βουγιουκλάκη-Ηλιάδη

Ήταν Ιανουάριος του 1982 όταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Κύπριος επιχειρηματίας Γιώργος Ηλιάδης παντρεύτηκαν κυριολεκτικά κάτων από τη μύτη όλης της Ελλάδας! Ακόμα κι εκείνων που πέρασαν έξω από τη Μητρόπολη Αθηνών στο κέντρο της πόλης,

Το ζευγάρι έκανε θρησκευτικό γάμο στο εκκλησάκι του Αγίου Ελευθερίου, ακριβώς δίπλα από τη Μητρόπολη. Ο γάμος τους παρέμεινε μυστικός για πολλά χρόνια και ήρθε στο φως της δημοσιότητας αρκετά χρόνια αργότερα από την ίδια την ηθοποιό σε τηλεοπτική της συνέντευξη.

Μετά από 4 δεκαετίες η Βίκυ Παγιατάκη, με την ευκαιρία των εγκαινίων του καμαρινιού της Αλίκης Βογιουκλάκη στο Δημοτικό θέατρο Πειραιά, μοιράστηκε αυτό που δεν είχε αποκαλύψει ποτέ, ότι βρισκόταν κι εκείνη στον γάμο.

Δείτε όσα αποκάλυψε: