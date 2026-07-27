Meta και ψεύτικοι γιατροί φτιαγμένοι από ΑΙ: Πώς τα social γεμίζουν με παραπλανητικές «θεραπείες»

Η Meta βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο, αυτή τη φορά επειδή στις πλατφόρμες της κυκλοφορούν διαφημίσεις με γιατρούς και «ειδικούς» στα θέματα υγείας που έχουν δημιουργηθεί από το ΑΙ που προωθούν αμφίβολα συμπληρώματα και παραπλανητικές ιατρικές συμβουλές. Η έρευνα που έγινε βασίζεται σε εκατοντάδες τέτοιες διαφημίσεις και δείχνει ότι ακολουθούν ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, σχεδιασμένο να κερδίζει την εμπιστοσύνη και να ωθεί τους χρήστες σε αγορές.



Τι αποκαλύπτει η έρευνα

Σύμφωνα με αναφορές ειδικών, τα ψεύτικα βίντεο εμφανίζουν avatars φτιαγμένα από AI που συστήνονται ως έμπειροι γιατροί ή θεραπευτές, ενώ συχνά πλαισιώνονται από αμερικανικές σημαίες και γνώριμα σκηνικά (πχ. σπίτια σε προάστια μεγάλων πόλεων) για να μοιάζουν πιο αξιόπιστα και οικεία στο αμερικανικό κοινό. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα avatars παρουσιάζονται σε ρόλο «ειδικού» μέσα σε γραφεία με ψεύτικα διπλώματα στον τοίχο, ενώ άλλα μιμούνται το στυλ των influencers και δείχνουν σαν απλοί άνθρωποι που μιλούν ενθουσιασμένα για ένα συμπλήρωμα διατροφής που τους βοήθησε.



Πώς στήνεται η απάτη

Το βασικό μοτίβο είναι απλό: η διαφήμιση πρώτα «χτίζει» κύρος, μετά υπόσχεται μια εύκολη λύση και στο τέλος ωθεί τον χρήστη σε αγορά. Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα, μια «Ασιάτισσα γιαγιά» που έχει φτιαχτεί με ΑΙ και φοράει λευκή ποδιά λέει ότι «στην κινεζική ιατρική ξέρουμε εδώ και γενιές πώς να το μειώσουμε αυτό», μια φράση που μεταφέρει πολιτισμικό βάρος και ψευδή επιστημονική βεβαιότητα. Άλλες διαφημίσεις δείχνουν ανθρώπους που μοιάζουν με καθημερινούς χρήστες, σε πάρκινγκ, υπνοδωμάτια ή σούπερ μάρκετ, να κρατούν ένα προϊόν και να μιλούν σαν να έχουν προσωπική εμπειρία.

Οι επικίνδυνες υποσχέσεις

Η ουσία του προβλήματος δεν είναι μόνο ότι τα βίντεο είναι ψεύτικα, αλλά ότι συχνά κάνουν δυνητικά επικίνδυνους ισχυρισμούς γύρω από θέματα υγείας. Η 71χρονη Pamela Wundrow μίλησε στους New York Times και ανέφερε ότι αγόρασε ένα φάρμακο για να διαχειριστεί συμπτώματα ενός αυτοάνοσου, μετά από σχετικές διαφημίσεις στο Facebook από μια εταιρεία με το όνομα Rosabella. Αργότερα, οι ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν ανάκληση του συγκεκριμένου συμπληρώματος λόγω μόλυνσης.

Supplement brand Rosabella is being sued by a competitor, Humann, for a variety of allegedly false advertising practices including:



1) Using AI avatars to spread a "misinformation campaign" on TikTok: pic.twitter.com/jRXIgWlzqA — Rob Freund (@RobertFreundLaw) July 21, 2026

Γιατί δέχεται πίεση η Meta

Τέτοιες διαφημίσεις θα ήταν παράνομες αν προβάλλονταν στην αμερικανική τηλεόραση, όμως στα social media η νομοθεσία είναι πιο χαλαρή και η επιβολή των κανόνων πιο δύσκολη. Η Meta λέει ότι επισημαίνει πάντα το περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση AI, αλλά η έρευνα των New York Times βρήκε και διαφημίσεις που παρέμεναν ενεργές παρότι ήταν ξεκάθαρα παραπλανητικές και δημιουργημένες με AI, πριν τελικά αφαιρεθούν.

Αυτό είναι και το πιο ανησυχητικό σημείο, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, δηλαδή πως η πλατφόρμα φαίνεται να μην αντιμετωπίζει εγκαίρως το πρόβλημα, αφήνοντας τις παραπλανητικές διαφημίσεις να λειτουργούν για όσο χρειάζεται ώστε να πείσουν μέρος του κοινού.



Το νέο πεδίο του AI marketing

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι δεν πρόκειται απλώς για μεμονωμένους απατεώνες, αλλά για ολόκληρη βιομηχανία διαφημιστικής παραγωγής. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μια κινεζική εταιρεία -που δεν κατονομάζεται- φέρεται να παράγει 1.200 AI videos την ημέρα, με κόστος μόλις 10 δολάρια το καθένα, κάτι που κάνει την κλιμάκωση παραπλανητικού περιεχομένου εξαιρετικά εύκολη και φτηνή.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι, όταν η διαφήμιση αφορά προϊόντα υγείας, οι διατυπώσεις γίνονται πιο προσεκτικές. Έτσι, πολλά από τα βίντεο μοιάζουν αρκετά πειστικά ώστε να μπερδεύουν ακόμη και χρήστες που έχουν εξοικειωθεί με την αισθητική του ΑΙ. Και όσο βελτιώνονται τα μοντέλα παραγωγής βίντεο και φωνής, τόσο πιο δύσκολο θα γίνεται για τον μέσο χρήστη να ξεχωρίσει τι είναι πραγματικό και τι όχι.