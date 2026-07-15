Μετά τα Στενά του Ορμούζ, το Ιράν στρέφεται στην Ερυθρά Θάλασσα μέσω των Χούθι

Μετά την αναστάτωση στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, το Ιράν φαίνεται να εξετάζει τη χρήση ενός ακόμη ισχυρού μοχλού πίεσης: το πέρασμα Μπαμπ ελ Μαντέμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, μέσω των συμμάχων του, των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί προσπάθεια της Τεχεράνης να διευρύνει τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφέροντας την αντιπαράθεση πέρα από το στρατιωτικό πεδίο και προς την παγκόσμια οικονομία, το εμπόριο και την ενέργεια.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η απειλή για ταυτόχρονη πίεση στα Στενά του Ορμούζ και στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ δημιουργεί έναν νέο κίνδυνο για τις διεθνείς αγορές, καθώς πρόκειται για δύο από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

Η απειλή για το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

Το Μπαμπ ελ Μαντέμπ συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Κόλπο του Άντεν και αποτελεί βασικό πέρασμα για το παγκόσμιο εμπόριο. Από την περιοχή μεταφέρονται μεγάλες ποσότητες πετρελαίου, ενώ διέρχονται εμπορικά πλοία που συνδέουν την Ασία με την Ευρώπη.

Στέλεχος των Χούθι προειδοποίησε ότι η οργάνωση είναι έτοιμη να κλείσει το στρατηγικό πέρασμα εάν η Σαουδική Αραβία συνεχίσει τις επιθέσεις κατά της Υεμένης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι σε περίπτωση ταυτόχρονου αποκλεισμού του Μπαμπ ελ Μαντέμπ και των Στενών του Ορμούζ, η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να εκτοξευθεί στα 200 δολάρια το βαρέλι, προκαλώντας σοβαρό οικονομικό σοκ.

Το μήνυμα προς την Ουάσινγκτον

Ο ειδικός σε θέματα Μέσης Ανατολής Φαουάζ Γκεργκίς δήλωσε ότι το Ιράν επιχειρεί να δείξει στις ΗΠΑ πως μπορεί να απειλήσει και τις δύο στρατηγικές πύλες ταυτόχρονα.

«Δεν κινδυνεύει μόνο ο Ορμούζ, αλλά και το Μπαμπ αλ Μαντέμπ», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη μετατρέπει τη σύγκρουση σε ευρύτερη πρόκληση για τις θαλάσσιες οδούς που στηρίζουν την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Credit Photo - Reuters

Η «σταδιακή κλιμάκωση» αυξάνει τον κίνδυνο

Οι αναλυτές θεωρούν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι απαραίτητα μια άμεση γενικευμένη σύγκρουση, αλλά η σταδιακή κλιμάκωση, όπου κάθε πλευρά αυξάνει την πίεση χωρίς να οδηγεί την κατάσταση σε πλήρη πόλεμο.

Καθώς η ένταση μεταφέρεται από τον Περσικό Κόλπο στην Ερυθρά Θάλασσα, αυξάνονται οι πιέσεις τόσο προς την Ουάσινγκτον όσο και προς την Τεχεράνη για επιστροφή στις διαπραγματεύσεις.

Ο πρώην Αμερικανός διαπραγματευτής για τη Μέση Ανατολή Ντένις Ρος τόνισε ότι το ζητούμενο για τις ΗΠΑ είναι να αλλάξει ο υπολογισμός της Τεχεράνης, ώστε να επιστρέψει σε μια συμφωνία που θα είναι αποδεκτή από όλες τις πλευρές.

Οι Χούθι έχουν ήδη δοκιμάσει τη δύναμή τους

Οι Χούθι έχουν αποδείξει ότι μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο μέσω του Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, η οργάνωση εξαπέλυσε επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι στόχευε πλοία που συνδέονταν με το Ισραήλ.

Οι επιθέσεις ανάγκασαν μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες να αλλάξουν πορεία και να ταξιδεύουν γύρω από τη νότια Αφρική, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος μεταφοράς. Η κατάσταση οδήγησε επίσης σε αμερικανικά και βρετανικά πλήγματα κατά θέσεων των Χούθι, καθώς και σε διεθνή ναυτική επιχείρηση προστασίας της ναυσιπλοΐας.

Credit Photo - Reuters / Υποστηρικτής των Χούθι

Το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής απάντησης

Ο Αντρέας Κριγκ από το «King’s College London» χαρακτήρισε την απειλή για το Μπαμπ ελ Μαντέμπ «ένα ακόμη ακραίο εργαλείο» που διαθέτει το Ιράν μετά τον Ορμούζ.

Όπως σημείωσε, εάν οι ΗΠΑ εντείνουν τις επιθέσεις κατά κρίσιμων υποδομών του Ιράν, η Τεχεράνη θα μπορούσε να απαντήσει χρησιμοποιώντας τους Χούθι για να προκαλέσει νέα αναστάτωση στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Οι χώρες του Κόλπου φοβούνται μεγαλύτερη σύγκρουση

Ο Αμπντουλαζίζ Σάγκερ, πρόεδρος του «Gulf Research Center», ανέφερε ότι πολλές χώρες του Κόλπου θεωρούν πως η διπλωματική οδός με το Ιράν έχει περιοριστεί σημαντικά.

Παρά το υψηλό κόστος μιας ευρύτερης σύγκρουσης, υποστήριξε ότι τα κράτη της περιοχής εξετάζουν πλέον όλα τα πιθανά σενάρια, καθώς τόσο μια ισχυρή όσο και μια αποδυναμωμένη Ιράν θα είχαν σημαντικές συνέπειες για τη Μέση Ανατολή.

Η σύγκρουση που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ έχει ήδη επεκταθεί σε ολόκληρη την περιοχή, με το Ιράν να επιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις σε διάφορες χώρες. Οι νεκροί ανέρχονται σε χιλιάδες, κυρίως στο Ιράν και τον Λίβανο, ενώ η απειλή για την παγκόσμια ενέργεια και το εμπόριο παραμένει στο επίκεντρο.

Με πληροφορίες απο το Reuters.