Λίγες ώρες πριν το μεγάλο φινάλε της «Γης της Ελιάς», ο Κούλης Νικολάου θέλησε να κάνει τον δικό του απολογισμό για μια πενταετία γεμάτη επιτυχίες, συγκίνηση και τηλεοπτικές στιγμές που άφησαν το αποτύπωμά τους.

Με μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο παραγωγός και ηθοποιός αποχαιρέτησε τη συνεργασία της Make It Productions με το Mega, ευχαριστώντας όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη διαδρομή, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε το νέο τηλεοπτικό κεφάλαιο της εταιρείας στον ΣΚΑΪ.

«Ένας τεράστιος κύκλος ολοκληρώνεται»

Στο συγκινητικό μήνυμά του, ο Κούλης Νικολάου αναφέρθηκε στα πέντε χρόνια της «Γης της Ελιάς», κάνοντας λόγο για μια εμπειρία που ξεπέρασε τα όρια μιας τηλεοπτικής παραγωγής.

«Πέντε ολόκληρα χρόνια. Πέντε τηλεοπτικές σεζόν. Σχεδόν χίλια επεισόδια. Ένας τεράστιος κύκλος ολοκληρώνεται. Ένα ταξίδι που δεν ήταν απλώς τηλεόραση, αλλά μια διαδρομή ζωής, γεμάτη ανθρώπους, στιγμές, κόπο, πίστη και όνειρα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του, σημειώνοντας πως αισθάνεται ευλογημένος για όσα έζησε όλα αυτά τα χρόνια.

Το μεγάλο «ευχαριστώ»

Ο παραγωγός ευχαρίστησε δημόσια τον Αντρέα Γεωργίου, τη Βάνα Δημητρίου, τους συνεργάτες της Make It Productions, αλλά και τους περισσότερους από 300 ηθοποιούς που συμμετείχαν στις παραγωγές της εταιρείας.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στη διοίκηση του Mega, ευχαριστώντας τον πρόεδρο Βαγγέλη Μαρινάκη, τον διευθύνοντα σύμβουλο Γιάννη Βρέντζο, τον διευθυντή προγράμματος Κώστα Σούσουλα και όλα τα στελέχη του σταθμού για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που έδειξαν τα τελευταία χρόνια.

Το νέο κεφάλαιο στον ΣΚΑΪ

Η ανάρτησή του, ωστόσο, δεν έκρυβε μόνο συγκίνηση αλλά και... ειδήσεις.

Ο Κούλης Νικολάου ανακοίνωσε ότι η συνεργασία της Make It Productions με το Mega ολοκληρώνεται, καθώς η εταιρεία ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο στον ΣΚΑΪ.

«Με συγκίνηση αποχαιρετούμε τη "Γη της Ελιάς", τη "Famagusta" και το "Ταμπού". Και τώρα ανοίγουμε πανιά για ένα νέο, συναρπαστικό ταξίδι. Σε μια νέα συχνότητα. Στον ΣΚΑΪ TV. Με τις "Μπλε Ώρες" και τον "Αντώνιο και Κλεοπάτρα". Με την ίδια πίστη. Με την ίδια αγάπη. Με το ίδιο πάθος», ανέφερε κλείνοντας το μήνυμά του.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Κούλης Νικολάου επιβεβαίωσε και επίσημα τη νέα τηλεοπτική πορεία της Make It Productions, η οποία μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη συνεργασία με το Mega ετοιμάζεται να παρουσιάσει τις επόμενες μεγάλες παραγωγές της μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.