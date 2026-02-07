Μετά την περιπέτεια της Σίας Κοσιώνη: Συμβουλές για τον εμβολιασμό κατά του πνευμονιόκοκκου

Η πρόσφατη περιπέτεια υγείας της δημοσιογράφου Σίας Κοσιώνη λειτουργεί ως «καμπανάκι» για χιλιάδες πολίτες, καθώς υπενθύμισε ότι ασθένειες όπως ο πνευμονιόκοκκος δεν αφορούν αποκλειστικά τα παιδιά ή ανθρώπους που ανήκουν σε ευαίσθητες ηλικιακά ομάδες.

Παρά την κοινή πεποίθηση ότι οι εμβολιασμοί σταματούν στην παιδική ηλικία, η επιστημονική κοινότητα προειδοποιεί ότι η εμβολιαστική θωράκιση του ενήλικα είναι εξίσου κρίσιμη.

«Ο εμβολιασμός ενηλίκων δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα. Ο πνευμονιόκοκκος μπορεί να προκαλέσει από πνευμονία μέχρι μηνιγγίτιδα, ενώ ο έρπης ζωστήρας αφήνει συχνά επώδυνες νευραλγίες για μήνες», επισημαίνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Την ίδια ώρα ο ΕΟΔΥ έχει συγκεντρώσει μια σειρά χρήσιμων πληροφοριών για τις αναπνευστικές λοιμώξεις.

Ποιοι δικαιούνται δωρεάν εμβολιασμό;

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού Ενηλίκων 2025-2026, τα παρακάτω εμβόλια συνταγογραφούνται και χορηγούνται δωρεάν (μηδενική συμμετοχή) για συγκεκριμένες ομάδες:

1. Πνευμονιόκοκκος

Ποιοι: Άτομα άνω των 65 ετών, αλλά και ενήλικες 18-64 ετών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες (καπνιστές, άτομα με άσθμα, ΚΟΠ, διαβήτη, καρδιοπάθειες).

Τύπος: Συνήθως χορηγείται το 20δύναμο συζευγμένο εμβόλιο (PCV20) σε μία δόση, που προσφέρει ευρεία προστασία.

2. Έρπης Ζωστήρας

Ποιοι: Όλοι οι ενήλικες 60-75 ετών και άτομα 18+ με σοβαρή ανοσοκαταστολή.

Τύπος: Το νέο ανασυνδυασμένο εμβόλιο (δύο δόσεις) έχει αντικαταστήσει το παλιότερο ζώντα εξασθενημένο, προσφέροντας υψηλότερη προστασία.

3. Γρίπη

Ποιοι: Όλοι οι ενήλικες άνω των 60 ετών και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Τύπος: Πλέον χορηγούνται τα τετραδύναμα εμβόλια, ενώ για τους άνω των 65 υπάρχουν τα ενισχυμένα εμβόλια υψηλής δόσης.

Το «Ημερολόγιο» Εμβολιασμού Ενηλίκων

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας και το επίσημο πρόγραμμα εμβολιασμών ενηλίκων καλό θα είναι να τηρείται ο προγραμματισμός για τα εμβόλια της γρίππης, του πνευμονιόκοκκου, του έρπητα ζωστήρα και του τετάνου/διφθερίτιδας, καθώς πολλοί πολίτες αποφεύγουν τις επαναληπτικές δόσεις.