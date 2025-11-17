Μετά τις κρίσεις το Μαξίμου βλέπει «παράθυρο» ανάκαμψης και κάνει «επίθεση φιλίας» στην Κ.Ο.

Ευκαιρία πολιτικής ανάκαμψης βλέπει το Μέγαρο Μαξίμου στην παρούσα συγκυρία.

Ο μήνας του προϋπολογισμού – σε ακριβώς 30 ημέρες, στις 17 Δεκεμβρίου ψηφίζεται ο προϋπολογισμός του 2026 – συμπίπτει με την υπογραφή των ενεργειακών mega deals του τελευταίου 10ημέρου, που τοποθετεί την Ελλάδα στον πυρήνα της αναδιάταξης του ενεργειακού χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, εξελίξεις που είναι σαφές ότι βελτιώνουν την εικόνα της κυβέρνησης σε ακροατήρια, που την ενδιαφέρουν άμεσα, όπως το κεντρώο, το κεντροδεξιό ή το αμιγώς δεξιό.

Επιπλέον, από τα τέλη Νοεμβρίου έως και τα τέλη Ιανουαρίου εκατομμύρια φορολογούμενοι θα δουν αύξηση του εισοδήματος τους είτε μέσω της μείωσης του φόρου εισοδήματος, είτε μέσω της επιστροφής ενός ενοικίου και της χορήγησης μόνιμων οικονομικών ενισχύσεων.

Restart με τους «γαλάζιους» βουλευτές μετά τις συνεχείς κρίσεις

Πάντως, στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν ότι ύστερα από μία περίοδο, όπου η διαχείριση αλλεπάλληλων κρίσεων, όπως αυτές της τραγωδίας των Τεμπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των ΕΛΤΑ, ενέτεινε τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας απαιτείται και ένα… restart στις σχέσεις του Μεγάρου Μαξίμου με τους «γαλάζιους» βουλευτές.

Η αρχή έγινε την περασμένη Παρασκευή, όταν μετά την Ώρα του πρωθυπουργού ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στο εντευκτήριο της Βουλής και συνομίλησε με βουλευτές αλλά και δημοσιογράφους. Μάλιστα, η μεταξύ άλλων αποστροφή του ότι «οι βουλευτές λένε την αλήθεια» ερμηνεύεται από κυβερνητικά στελέχη ως ένα σαφές μήνυμα ότι εφεξής το Μέγαρο Μαξίμου επιφυλάσσει στα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδος ενεργότερο ρόλο στον πολιτικό σχεδιασμό.

Εξάλλου και όπως έγραψε εγκαίρως το flash.gr μετά την επιστροφή του από τη Σιγκαπούρη στα τέλη της τρέχουσας εβδομάδος ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ξεκινήσει νέο γύρο συναντήσεων με ομάδες βουλευτών υπό το format των κοινοβουλευτικών επιτροπών και με προφανή στόχο τη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα στο κυβερνητικό κέντρο και την ΚΟ.

Η επικείμενη…επίθεση φιλίας έρχεται σε μία συγκυρία, όπου στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος καταγράφεται έντονη κινητικότητα, όπως αυτή αποτυπώθηκε τόσο στο πινγκ πονγκ Μεγάρου Μαξίμου και Υπουργείου Άμυνας στην υπόθεση του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, όσο και στις διαφοροποιήσεις κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών στην κρίση των ΕΛΤΑ.

Το…ανήσυχο εσωκομματικό σκηνικό επιβεβαιώνεται και στο ζωηρό ενδιαφέρον – εκτιμήσεις λένε πως οι εγγραφές θα κινηθούν γύρω από τη ζώνη των 100.000 μελών – για τις εσωκομματικές εκλογές της ερχόμενης Κυριακής κατά τις οποίες θα αναδειχθούν οι περίπου 1.000 σύνεδροι εν όψει του εκλογικού Συνεδρίου της Άνοιξης, αλλά και οι διοικήσεις των ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ.