Μετά τις Βάσεις, «σαφάρι» για σπίτι - Ξεκίνησε το κυνήγι για τη φοιτητική στέγη

Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια σηματοδοτεί την έναρξη μιας δύσκολης περιόδου για χιλιάδες οικογένειες, καθώς γονείς και νέοι φοιτητές καλούνται μέσα σε λίγες εβδομάδες να εξασφαλίσουν κατοικία σε μια νέα πόλη.

Η αναζήτηση φοιτητικής στέγης εξελίσσεται και φέτος σε απαιτητική διαδικασία, λόγω των αυξημένων ενοικίων, της περιορισμένης διαθεσιμότητας μικρών κατοικιών και της ανεπαρκούς κάλυψης από τις δημόσιες φοιτητικές εστίες.

Σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035, οι δημόσιες φοιτητικές εστίες στην Ελλάδα διαθέτουν περίπου 9.200 λειτουργικές κλίνες, τη στιγμή που σχεδόν 200.000 φοιτητές σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Η πραγματική κάλυψη, επομένως, δεν ξεπερνά το 4,6%, με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειονότητα των φοιτητών να στρέφεται στην ιδιωτική αγορά για την ενοικίαση γκαρσονιέρας, studio ή μικρού διαμερίσματος.

Αυξήσεις άνω του 5% στα φοιτητικά ενοίκια

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας Spitogatos, οι μέσες ζητούμενες τιμές ενοικίασης φοιτητικής κατοικίας αυξήθηκαν κατά 5,3% το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η ετήσια αύξηση το προηγούμενο έτος είχε διαμορφωθεί στο 5,9%, γεγονός που υποδηλώνει μια περιορισμένη επιβράδυνση του ρυθμού των ανατιμήσεων, χωρίς όμως να σημαίνει ότι οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί σε προσιτά επίπεδα.

Υψηλότερη, κοντά στο 7%, υπολογίζει την ετήσια αύξηση το Πανελλαδικό Κτηματομεσιτικό Δίκτυο E-Real Estates. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις καταγράφονται στις κατοικίες επιφάνειας 30 έως 45 τετραγωνικών μέτρων, οι οποίες αποτελούν και τη συνηθέστερη επιλογή για τους φοιτητές.

Στα ακίνητα έως 25 τετραγωνικά μέτρα η μέση αύξηση υπολογίζεται επίσης περίπου στο 7%, ενώ στις κατοικίες από 50 έως 60 τετραγωνικά μέτρα περιορίζεται κοντά στο 6%.

Η ζήτηση είναι ιδιαίτερα έντονη στις πανεπιστημιουπόλεις της περιφέρειας, όπου το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών μειώνεται ακόμη περισσότερο εξαιτίας της τουριστικής δραστηριότητας και της εξάπλωσης των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Πόσο κοστίζει ένα φοιτητικό σπίτι στην Αττική

Ανάλογη είναι η κατάσταση και στην Αττική. Σύμφωνα με στοιχεία της Χρυσής Ευκαιρίας, στις δημοφιλείς φοιτητικές περιοχές καταγράφεται μέση ετήσια αύξηση 7,3%, με τη ζητούμενη τιμή μίσθωσης να φτάνει τα 12,58 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Με βάση αυτή την τιμή, ένα studio επιφάνειας 35 τετραγωνικών μέτρων μπορεί να ενοικιάζεται περίπου 440 ευρώ τον μήνα, ενώ ένα δυάρι 50 τετραγωνικών μέτρων πλησιάζει τα 630 ευρώ.

Στου Ζωγράφου, μία από τις πλέον χαρακτηριστικές φοιτητικές περιοχές της Αττικής, ένα studio 35 τετραγωνικών μέτρων κοστίζει κατά μέσο όρο περίπου 420 ευρώ, με τα ενοίκια να έχουν σημειώσει ετήσια αύξηση 6,3%.

Ανοδικές τάσεις στις μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ)

Οι υψηλότερες μέσες ζητούμενες τιμές (ΜΖΤ) ενοικίασης εξακολουθούν να εντοπίζονται κυρίως σε πόλεις και νησιωτικούς προορισμούς με έντονη τουριστική δραστηριότητα, όπου η φοιτητική ζήτηση συνυπάρχει με την ευρύτερη ζήτηση για κατοικία. Την ίδια στιγμή, οι σημαντικές αυξήσεις που καταγράφονται και σε πιο προσιτές φοιτητουπόλεις, όπως η Δράμα, δείχνουν ότι οι ανοδικές πιέσεις στις ΜΖΤ δεν περιορίζονται αποκλειστικά στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς.

Αναλυτικά οι MZT ανά πόλη:

Δράμα: 7,2 ευρώ/τ.μ. - Ετήσια μεταβολή: +15,2%

Λαμία: 6,8 ευρώ/τ.μ. - +5,5%

Καστοριά: 7,4 ευρώ/τ.μ. - +12,3%

Αγρίνιο: 7,2 ευρώ/τ.μ. - -2,2%

Σέρρες: 7,3 ευρώ/τ.μ. - +4,7%

Σάμος: 7,3 ευρώ/τ.μ. - +4,3%

Αίγιο: 7,5 ευρώ/τ.μ. - +0,9%

Κατερίνη: 8,3 ευρώ/τ.μ. - 0,0%

Τρίκαλα: 8,5 ευρώ/τ.μ. - -0,6%

Καβάλα: 8,4 ευρώ/τ.μ. - +5,0%

Πρέβεζα: 9,0 ευρώ/τ.μ. - +9,8%

Καρδίτσα: 8,1 ευρώ/τ.μ. - +0,2%

Κομοτηνή: 8,5 ευρώ/τ.μ. - +3,0%

Λέσβος: 8,3 ευρώ/τ.μ. - +4,1%

Σπάρτη: 8,0 ευρώ/τ.μ. - -8,6%

Φλώρινα: 8,9 ευρώ/τ.μ. - +1,6%

Ξάνθη: 8,8 ευρώ/τ.μ. - +3,7%

Χίος: 9,8 ευρώ/τ.μ. - +13,1%

Ρίο: 8,3 ευρώ/τ.μ. - 0,0%

Βόλος: 10,0 ευρώ/τ.μ. - 0,0%

Λάρισα: 10,0 ευρώ/τ.μ. - +5,7%

Ιωάννινα: 10,0 ευρώ/τ.μ. - +3,0%

Πάτρα: 10,0 ευρώ/τ.μ. - 0,0%

Χαλκίδα: 10,7 ευρώ/τ.μ. - +7,1%

Αλεξανδρούπολη: 11,3 ευρώ/τ.μ. - +5,8%

Καλαμάτα: 11,2 ευρώ/τ.μ. - +7,1%

Ηράκλειο: 12,0 ευρώ/τ.μ. - +12,0%

Ρόδος: 13,3 ευρώ/τ.μ. - +16,6%

Χανιά: 12,9 ευρώ/τ.μ. - +4,7%

Ρέθυμνο: 13,2 ευρώ/τ.μ. - +10,0%

Κέρκυρα: 13,4 ευρώ/τ.μ. - +0,8%

Τι πρέπει να προσέξουν γονείς και φοιτητές

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων συμβουλεύει τους νέους φοιτητές και τις οικογένειές τους να αποφύγουν τον πανικό που συνήθως επικρατεί αμέσως μετά την ανακοίνωση των βάσεων.

Όπως επισημαίνει, τα πανεπιστημιακά μαθήματα δεν ξεκινούν την επόμενη ημέρα και μια πιο ψύχραιμη και οργανωμένη αναζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες επιλογές.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μην περιορίζουν την έρευνά τους αποκλειστικά στις γειτονιές που βρίσκονται ακριβώς δίπλα στις σχολές. Ακόμη και λίγοι δρόμοι ή μερικές στάσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά στο ύψος του ενοικίου και στη διαθεσιμότητα.

Παράλληλα, είναι σημαντικό να πραγματοποιούνται περισσότερες επισκέψεις σε ακίνητα και να ελέγχονται προσεκτικά η κατάσταση της κατοικίας, τα κοινόχρηστα, η θέρμανση, η ενεργειακή απόδοση και οι όροι της μίσθωσης.

Οι υποψήφιοι ενοικιαστές δεν θα πρέπει να δεσμεύονται από την πρώτη κατοικία που θα δουν. Όταν, ωστόσο, εντοπίσουν ένα σπίτι που καλύπτει ουσιαστικά τις ανάγκες και τον προϋπολογισμό τους, είναι σκόπιμο να κινηθούν γρήγορα, καθώς η ζήτηση παραμένει υψηλή.

Στήριξη μέσω του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος

Μερική οικονομική ανακούφιση προσφέρει το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, για το οποίο διατίθενται φέτος περίπου 90 εκατομμύρια ευρώ, έναντι 87,7 εκατομμυρίων ευρώ το 2025.

Το βασικό ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 1.500 ευρώ, ενώ μπορεί να αυξηθεί στα 2.000 ή στα 2.500 ευρώ για περιπτώσεις συγκατοίκησης και φοίτησης σε πανεπιστήμια της περιφέρειας, ανάλογα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η πλατφόρμα αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 παραμένει ανοιχτή έως την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της ειδικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων, η καταβολή του επιδόματος πραγματοποιείται συνήθως κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Η φετινή εικόνα επιβεβαιώνει ότι η φοιτητική στέγη αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά βάρη για τις οικογένειες, με την περιορισμένη δημόσια κάλυψη και την άνοδο των ενοικίων να καθιστούν την έγκαιρη και προσεκτική αναζήτηση πιο αναγκαία από ποτέ.