Μετά το συλλαλητήριο, φαΐ: Αγρότες σερβίρουν προβατίνα, μακαρόνια με κιμά και πορτοκάλια

Μετά τη λήξη του σημερινού συλλαλητηρίου στο Σύνταγμα, οι αγρότες που συμμετείχαν στη συγκέντρωση παρέμειναν στην πλατεία για να μοιράσουν φαγητό σε όλους όσοι είχαν συγκεντρωθεί εκεί.

Γυναίκες και άνδρες που του αγροτικού και κτηνοτροφικού χώρου από όλη την Ελλάδα που ήρθαν στην Αθήνα για να δώσουν το παρών στο συλλαλητήριο, έφεραν «καλούδια» και σέρβιραν σε περαστικούς ζεστή βραστή προβατίνα, μακαρόνια με κιμά, φρέσκα πορτοκάλια και μήλα.

@flashgrofficial Οι αγρότες μοιράζουν φαγητό στον κόσμο Προβατίνα βραστή, μακαρόνια με κιμά, πορτοκάλια και μήλα. Βίντεο: @michalislegakis ♬ original sound - Flash.gr -

Να σημειωθεί ότι όσοι αγρότες έφτασαν στην πρωτεύουσα με τα τρακτέρ τους, θα διανυκτερεύσουν στην πλατεία Συντάγματος.