Μετά τον καύσωνα, βροχές, κεραυνοί και χαλάζι - «Βουτιά» της θερμοκρασίας
Αλλάζει απότομα το σκηνικό του καιρού την Παρασκευή, με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές.
Μια ασυνήθιστη για την εποχή διαταραχή θα επηρεάσει τη χώρα μας την Παρασκευή, προερχόμενη από τη βόρεια Ευρώπη, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή, τις πρωινές ώρες θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές στη δυτική και βόρεια χώρα, με καταιγίδες τοπικά ισχυρές στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία. Από το μεσημέρι τοπικές βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν στη Θεσσαλία, τη δυτική Μακεδονία, το βόρειο Αιγαίο και από το απόγευμα στην ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, την Εύβοια και το βράδυ και στις Κυκλάδες. Τα φαινόμενα θα συνοδεύονται από πολλούς κεραυνούς, χαλάζι και ισχυρές ριπές ανέμων. Μπόρες και σποραδικές καταιγίδες αναμένονται και στη Θράκη.
Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες αρχικά με μέτριες εντάσεις, που θα ενισχυθούν απότομα από το απόγευμα στα 6-7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 4-6 και από το βράδυ τοπικά 7-8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και βόρεια δε θα ξεπεράσει τους 25-28, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τους 29-32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένονται διαστήματα ηλιοφάνειας και νεφώσεις, που θα αυξηθούν από το μεσημέρι και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, ισχυρές στα βόρεια του νομού και το Σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους, που θα ενισχυθούν πρόσκαιρα το βράδυ σημαντικά.
Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις, με τοπικές βροχές και καταιγίδες το πρωί, κατά τόπους ισχυρές κυρίως στη Χαλκιδική. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν, αλλά πιο εξασθενημένα από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 4-6 και πρόσκαιρα 7 μποφόρ.
Το Σάββατο, οι βροχές θα περιοριστούν στην Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο και από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα και δε θα ξεπεράσει τους 27-30 βαθμούς, με τους βοριάδες στα πελάγη να φτάνουν τα 5-6 και τοπικά στο Αιγαίο τα 7-8 μποφόρ.