Μετά τον Λάσο η Εφές... ψωνίζει ελληνικά: Ποιους παίκτες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού έχει «κυκλώσει»

Ο Πάμπλο Λάσο θα βρίσκεται στον πάγκο της Εφές και οι Τούρκοι, μετά το πολύ άσχημο ξεκίνημα στην Euroleague, φιλοδοξούν να μπουν σε μια νέα εποχή. Μια εποχή που σίγουρα θα χρειαστεί και μεταγραφική ενίσχυση, αφού ο νέος τεχνικός των Τούρκων δεν μπορεί να κάνει... θαύματα.

Οι τρεις παίκτες που έχουν μπει στο... μάτι της Εφές

Η πρώτη περίπτωση που εξετάζεται είναι αυτή του Λι, του γκαρντ του Ολυμπιακού. Ο ίδιος δεν έχει καταφέρει να αποδώσει τα προσδοκώμενα στην ομάδα του και είναι αρκετές οι φήμες που τον θέλουν να αποχωρεί από τον Πειραιά, ειδικά μετά την απόκτηση του Μόρις. Έτσι, αυτό το σενάριο μπορεί να έχει μια βάση, αφού έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στην Τουρκία και γνωρίζει το περιβάλλον.

Eurokinissi

Το δεύτερο όνομα που κυκλοφορεί σαν φήμη είναι αυτό του Σίλβα της ΑΕΚ. Με τις φανταστικές του εμφανίσεις, ο σέντερ της Ένωσης έχει τραβήξει τα βλέμματα πολλών ομάδων της Euroleague. Σύμφωνα με τον Οράσιο Κάουκι, η ρήτρα αποδέσμευσης του είναι κοντά στις 200.000 ευρώ, κάτι που δεν θα δυσκολέψει τους Τούρκους σε περίπτωση που θέλουν να τον αποκτήσουν.

Eurokinissi

Τέλος, η τρίτη και τελευταία περίπτωση είναι αυτή του Γιούρτσεβεν. Με τον Φαρίντ να τα πηγαίνει αρκετά καλά, και τον Χολμς να επιστρέφει σύντομα, ο Τούρκος δεν θα έχει τον ίδιο χρόνο συμμετοχής, ειδικά αν αποκτηθεί και νέος παίκτης στην θέση αυτή. Η Εφές έχει τα μάτια της ανοιχτά γιατί σε περίπτωση αποδέσμευσης του από το «τριφύλλι» θα μπορεί να τον αποκτήσει, χωρίς κανένα buy-out.



