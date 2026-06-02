Μετά τους Iron Maiden, ο Νότης Μηταράκης

Στη Σόφια βρέθηκε ο Νότης Μηταράκης, ως κεντρικός ομιλητής, στην 6η διοργάνωση του Green Transition Forum στη Σόφια.

Επένδυση στην ενέργεια, στην άμυνα και στην τεχνολογία, είναι κατά τον κ. Μηταράκη ο δρόμος που οφείλει να ακολουθήσει η Ευρώπη προκειμένου να δείξει ανθεκτικότητα στις μεγάλες ανταγωνιστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Και από αυτό το στόχο δεν θα μπορούσε να λείπει ο Κάθετος Διάδρομος που διασφαλίζει την αυτονομία της Ευρώπης - έργο, που όπως είπε, η Ελλάδα θεωρεί προτεραιότητα. Ο κ. Μηταράκης αναφέρθηκε στην πορεία της Ελλάδας επισημαίνοντας πως από την εποχή των σεναρίων του Grexit πλέον η χώρα μας έχει ανάπτυξη πάνω από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, ιστορικά χαμηλή ανεργία, αύξηση των επενδύσεων και μείωση του χρέους.



Προσωπικά, δε γνωρίζω την πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Ιλιάνα Γιότοβα, την οποία συνάντησε ο κ. Μηταράκης, αλλά και μόνο το γεγονός ότι ζήτησε να συναντηθεί με τους Iron Maiden στη διάρκεια της παραμονής τους στη Βουλγαρία για τη συναυλία στη Σόφια, είναι μια εξαιρετικά σημαντική σύμμαχος και φίλη, στα δικά μου μάτια.