Μεταφέρεται στο Μπακού, για λόγους ασφαλείας, η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη

Η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη, η τελευταία χώρας της Ε.Ε., προχωρά σε μετεγκατάσταση στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν για λόγους ασφαλείας και αφού στην Αθήνα συνεκτιμήθηκε η κατάσταση που επικρατεί στην ιρανική πρωτεύουσα.

Όπως έγινε γνωστό σήμερα, στη διάρκεια της ενημέρωσης στο υπουργείο Εξωτερικών, μέχρι αυτή την ώρα περίπου 2.000 Έλληνες έχουν απομακρυνθεί με ασφάλεια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Ομάν και το Ισραήλ και όπως είπε η εκπρόσωπος, Λάνα Ζωχιού πρόκειται για μία σύνθετη επιχείρηση, η μεγαλύτερη που έχει ποτέ γίνει, μέσα από πολλαπλές εμπόλεμες ζώνες.

Ο προγραμματισμός γίνεται ανάλογα με την κατάσταση και τις συνθήκες που επικρατούν στην κάθε χώρα ενώ οι επαναπατρισμοί θα τελειώσουν μόνον όταν αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία.



