Μεταγραφές (12/8): Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ο Καλάμπρια - Στη Θεσσαλονίκη ο Γιακουμάκης

Η σημερινή μέρα Τρίτη (13/8) έκρυβε σπουδαίες μεταγραφικές εξελίξεις με ειδήσεις από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό.

Έφτασε στην Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Γιακουμάκης

Ο Γιώργος Γιακουμάκης έφτασε σήμερα το βράδυ (12/8) στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ και τις επόμενες ώρες αναμένεται να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του από την Κρούζ Αζούλ στον δικέφαλο του βορρά.

«Ενδιαφέρον της Τορίνο για Πιρόλα»



Επιμένουν οι Ιταλοί: «Η Τορίνο ενδιαφέρεται για τον Πιρόλα»Το όνομα του Λορέντσο Πιρόλα, συνδέουν με ομάδα της Serie A.

Ολυμπιακός: Κοιτάει Μάρι για στόπερ



Ο Ολυμπιακός εξετάζει τον 32χρονο Ισπανό στόπερ Πάμπλο Μάρι ως πιθανό αντικαταστάτη του Νταβίντ Κάρμο. Με θητεία σε Άρσεναλ, Μόντσα και Φιορεντίνα, ο έμπειρος αμυντικός ξεχωρίζει για την ταχύτητα, την αμυντική του ικανότητα και την επικινδυνότητά του στις στημένες φάσεις, με τον Μεντιλίμπαρ να αποφασίζει αν θα προχωρήσει η μεταγραφή.

Επίσημα στην «ελληνική» Ρίο Άβε ο Λιάβας

Η Ρίο Άβε ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιώργου Λιάβα, προσθέτοντας ακόμη έναν Έλληνα στην ομάδα με΄τα τους Κώστα Φορτούνη, και Δημήτρη Κουρμπέλη. Αξίζει να σημειωθεί πως στην ίδια ομάδα αγωνίζεται και ο Πάολο Φερνάντες με τον Μπάρτ Σενκεφελντ ενώ προπονητής της ομάδας είναι ο Γιώργος Δώνης.

Στο Βόλο ο Μπουζούκης

Ο Βόλος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του Γιάννη Μπουζούκη, με τον 27χρονο μεσοεπιθετικό να μένει ελεύθερος από τον Παναιτωλικό και να «μετακομίζει» στον Βόλο για τη νέα σεζόν.

«Στο στόχαστρο του Άρη ο Σισέ»



Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca, ο Άρης ενδιαφέρεται για τον Παπέ Αμπού Σισέ που στο παρελθόν αγωνίζονταν με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός δεν έχει ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή και με βάση το εν λόγω ρεπορτάζ οι «κιτρινόμαυροι» εξετάζουν την περίπτωσή του.

Ανακοινώθηκε από τη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος



Παίκτης της Σεβίλλης είναι με κάθε επισημότητα ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος με τον 31χρονο γκολκίπερ να αποχωρεί από τη Νιούκαστλ, και να γίνεται παίκτης της ομάδας του Ματίας Αλμέιδα.

Επίσημα «κιτρινόμαυρος» ο Χαραλαμπόπουλος



Παίκτης της ΑΕΚ είναι και επίσημα ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, με τον 28χρονο φόργουορντ να υπογράφει συμβόλαιο για ένα χρόνο με την «Ένωση».

Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ο Καλάμπρια



Ο Παναθηναϊκός προσφέρει ένα χρυσό συμβόλαιο στον Ντάβιντε Καλάμπρια και ο 28χρονος πρώην αρχηγός της Μίλαν σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να γίνει κάτοικος Ελλάδας.

Διαβάστε αναλυτικά μέσω του Flash.gr, όλες τις μεταγραφικές εξελίξεις στο live blog που ανοίγει καθημερινά και θα είναι μαζί σας μέχρι το τέλος της φετινής μεταγραφικής περιόδου.