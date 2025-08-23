Μεταγραφές (23/8): Τσεκάρει Στρέλετς ο Παναθηναϊκός - Ολοκληρώνεται του Ταλίς στον Ολυμπιακό

H σημερινή μέρα Σάββατο (23/8) έκρυβε σπουδαίες μεταγραφικές εξελίξεις τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ με επίκεντρο της Ελληνικές ομάδες αλλά και σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό.

Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία η μεταγραφή για Τάλις

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφή του Τάλις από την Παλμέιρας, καθώς όπως αναφέρουν στη Βραζιλία τα έχει βρει τόσο με την ομάδα όσο και με τον 20χρονο επιθετικό.



Το ποσό που δίνει η Σπόρτινγκ για Ιωαννίδη

Οπως τονίζει το πορτογαλικό δημοσίευμα, οι διοικούντες την Σπόρτινγκ μπορούν να φτάσουν τα 20 εκατομμύρια ευρώ για τον Ιωαννίδη. Μάλιστα, οι Πορτογάλοι υπογραμμίζουν πως αυτά τα χρήματα είναι λιγότερα σε σχέση με τα 25 που ήταν διατεθειμένη να δώσει η ομάδα του Ρούι Μπόρζες την περσινή σεζόν.



Παναθηναϊκός: Η πρόταση για Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός κινείται έντονα στο μεταγραφικό παζάρι, καθώς μετά το ενδιαφέρον της Σπόρτινγκ για τον Φώτη Ιωαννίδη, οι «πράσινοι» αναζητούν φορ, αλλά και ενίσχυση στη μεσοεπιθετική γραμμή. Στο προσκήνιο βρίσκεται η περίπτωση του Βιθέντε Ταμπόρδα, για τον οποίο έχει γίνει πρόταση στην Μπόκα Τζούνιορς, ώστε να καλυφθεί η θέση «10».

Επίσημα «κανονιέρης» ο Έζε

Παίκτης της Άρσεναλ είναι και επίσημα ο Εμπερέτσι Έζε, με τους «κανονιέρηδες» να βγάζουν από τα ταμεία τους 77 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν δικό τους τον 27χρονο επιθετικό.



Αρέσει στον Παναθηναϊκό ο Ντάβιντ Στρέλετς

Ο Παναθηναϊκός έχει πολύ ψηλά στη λίστα του το όνομα του Ντάβιντ Στρέλετς, με τους «πράσινους» να έχουν αρχίσει ήδη το ψάξιμο στην αγορά σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Φώτης Ιωαννίδης. Ο 24χρονος διεθνής Σλοβάκος σκόραρε 25 γκολ την περασμένη σεζόν με τη Σλόβαν Μπρατισλάβας και σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.



