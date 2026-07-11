Μεταγραφή Όσμαν: Το πράσινο «φως» από Ομπράντοβιτς και η προσφορά του ΠΑΟΚ για το ιστορικό deal

Ο ΠΑΟΚ ενεργοποίησε μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές βόμβες στην ιστορία του και έκανε δικό του τον Τσέντι Όσμαν. Πώς όμως κατέληξε ο Τούρκος φόργουορντ στην ομάδα της Θεσσαλονίκης;

Το «ναι» του Ομπράντοβιτς

Καταλυτικό ρόλο στην έκβαση της υπόθεσης έπαιξε η πρόθεση του Οσμάν. Φυσικά, για να μπορούσε να υλοποιηθεί το οτιδήποτε θα έπρεπε να περάσει απευθείας από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος βλέποντας τη διάθεση του Τούρκου σταρ, έδωσε το τελικό «πράσινο φως» για να ολοκληρωθεί η κίνηση της χρονιάς από την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Το μυθικό συμβόλαιο του ΠΑΟΚ

Η φράση «Γη και Ύδωρ» μπορεί να χαρακτηριστεί και λίγο μπροστά σε αυτά που έδωσε ο «Δικέφαλος του Βορρά». Συγκεκριμένα πλήρωσε τη ρήτρα του παίκτη στην ομάδα, με ποσό 2 εκατομμυρίων ευρώ και προσέφερε στον ίδιο το μυθικό ποσό των 3 εκατομμυρίων το χρόνο για τα επόμενα 3 χρόνια. Επομένως μιλάμε για μία μεταγραφή που θα κοστίσει σύνολο 11 εκατομμύρια ευρώ!

Το τηλεφώνημα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

Ο διοικητικός ηγέτης του «τριφυλλιού», επικοινώνησε τηλεφωνικώς με τον Οσμάν, διότι οι δύο τους έχουν εξαιρετική σχέση.

Ο Τούρκος ωστόσο ήταν ξεκάθαρος για την επιθυμία του να αρπάξει την «πρόταση ζωής» -όπως ανέφερε- που είχε στα χέρια του.

Παρότι ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ, δεν έμεινε ευχαριστημένος με την απόφασή του, του ευχήθηκε «τα καλύτερα και καλή συνέχεια στη καριέρα του».