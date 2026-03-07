Μεταγραφικό ενδιαφέρον της Παρί Σεν Ζερμέν για Μουζακίτη - «Έχει εντυπωσιάσει τον Λουίς Ενρίκε»

Ο Χρήστος Μουζακίτης δεν έχει σταματήσει να απασχολεί τα διεθνή Μέσα με τα βραβεία που κατακτά, τις επιδόσεις του στα γήπεδα, αλλά και το ενδιαφέρον των μεγάλων συλλόγων, που παρακολουθούν από κοντά την περίπτωσή του.

Μετά τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι, Μίλαν, Ρεάλ Μαδρίτης και Γιουβέντους, μία ακόμα «υπερδύναμη» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, έρχεται να προστεθεί στη λίστα των ενδιαφερομένων: πρόκειται για την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Γαλλία, στοχεύει να «κλέψει» τον 19χρονο μέσο του Ολυμπιακού από τους επίδοξους «μνηστήρες».

Όπως αναφέρουν οι Γάλλοι, ο Μουζακίτης βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα του Λουίς Κάμπος, που εκτελεί χρέη τεχνικού διευθυντή στον σύλλογο από το Παρίσι.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, μάλιστα, ο νεαρός διεθνής έχει εντυπωσιάσει και τον προπονητή της ομάδας, Λουίς Ενρίκε, ο οποίος διακρίνει σε αυτόν αυξημένη αγωνιστική αντίληψη και εκρηκτικότητα.

Μέχρι στιγμής, βέβαια δεν υπάρχει κάποια πρόταση, που να έχει φτάσει από τη Γαλλία στα γραφεία του Ολυμπιακού.

«Ευνοϊκή» η μεταγραφική πολιτική της Παρί για τον Μουζακίτη

Ωστόσο, οι διοικούντες της Παρί Σεν Ζερμέν εξετάζουν πολύ σοβαρά την περίπτωσή του, καθώς ταιριάζει πλήρως στα χαρακτηριστικά της μεταγραφικής πολιτικής, που σκοπεύουν να ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια.

Η Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό όταν πραγματοποίησε πολύ ακριβές μεταγραφές, όπως η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ποδοσφαίρου, του Νεϊμάρ, φαίνεται να αναθεωρεί, αναδιαμορφώνοντας τον μεταγραφικό της σχεδιασμό.

Οι «μπλε» του Παρισιού κινούνται, πλέον στη βάση μίας σύγχρονης και επικαιροποιημένης στρατηγικής, βάσει της οποίας αναζητούν περιπτώσεις νεαρών ποδοσφαιριστών, που έχουν προοπτικές εξέλιξης.

Τεράστιος ο ανταγωνισμός για την υπογραφή του

Ωστόσο, όσον αφορά την περίπτωση του Μουζακίτη, τα δεδομένα είναι διαφορετικά, καθώς ο ανταγωνισμός για την ομάδα, στην οποία θα υπογράψει είναι πολύ μεγάλος. Πέραν των ομάδων της Premier League ή της Serie A, δημοσιεύματα από τη Γερμανία κάνουν λόγο για ενδιαφέρον και των 4 μεγαλύτερων ομάδων της Bundesliga.

Η Μπάγερν Μονάχου, η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η Μπάγερ Λεβερκούζεν, αλλά και η Λειψία φαίνονται να παρακολουθούν από κοντά τον Χρήστο Μουζακίτη, ο οποίος αποτελεί εδώ και μήνες «μήλον της έριδος» ανάμεσα στα κορυφαία κλαμπ του πλανήτη, με το μέλλον του στον Ολυμπιακό να κρίνεται αβέβαιο, αφού τους τελευταίους μήνες οι σκάουτερ των μεγαλύτερων συλλόγων στην Ευρώπη «παρελαύνουν» στα επίσημα του «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για να τον παρακολουθήσουν από κοντά.