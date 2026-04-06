Μεταγραφικός «πυρετός» στη EuroLeague: Ποιοι μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι

Η άνοιξη σηματοδοτεί την πιο κρίσιμη καμπή της σεζόν. Εκτός από τους τίτλους που αναμένεται να κριθούν στους τελικούς του Μαΐου, έντονο ενδιαφέρον αναμένεται να προκαλέσουν και οι μεταγραφικές συζητήσεις. Η EuroLeague βρίθει από ποιοτικούς μπασκετμπολίστες, τα συμβόλαια των οποίων λήγουν το ερχόμενο καλοκαίρι.

Οι αστέρες αυτοί, θα μπορούν από τη λήξη της σεζόν να διαπραγματευτούν ελεύθερα με τις ομάδες για να υπογράψουν όπου θέλουν και η φημολογία των τελευταίων ημερών καθιστά τους επόμενους μήνες... καυτούς όσον αφορά το μεταγραφικό παζάρι.

Πρωτοκλασάτα αστέρια από το Πριγκιπάτο - Τζέιμς, Οκόμπο, Μπλόσομγκεϊμ και Τάις

Οι κορυφαίες ομάδες της EuroLeague έχουν ήδη ξεκινήσει να οργανώνουν τον μεταγραφικό τους σχεδιασμό και σύμφωνα με τους δημοσιογράφους από το εξωτερικό, έχουν αρχίσει από τώρα να... χτυπάνε τις πόρτες των αστέρων της Μονακό, που μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι.

Τα συμβόλαια των παικτών της Μονακό, που λήγουν το καλοκαίρι είναι πολλά. Ο ηγέτης των Μονεγάσκων, Μάικ Τζέιμς, αλλά και οι ποιοτικοί Ελί Οκόμπο, Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ και Ντάνιελ Τάις μένουν ελεύθεροι και ο επόμενος σταθμός της καριέρας τους αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.

Ποιον παίκτη του Ολυμπιακού... καλεί η Αρμάνι Μιλάνο

Εκτός από τους παίκτες της Μονακό, ελεύθερος μένει και ο Άλεκ Πίτερς. Μέχρι στιγμής, δε διαφαίνεται πως θα ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία, αλλά και ρεπορτάζ από την Τουρκία, η Αρμάνι Μιλάνο κινείται δυναμικά για να εξασφαλίσει την υπογραφή του.

Επιλογές από το πρώτο ράφι εκ... Βαρκελώνης

Η Μπαρτσελόνα αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη σεζόν με σημαντικές ανακατατάξεις στο ρόστερ. Ο Τόμας Σατοράνσκι, ο Γιαν Βέσελι και ο Γουίλι Ερνανγκόμεθ διανύουν τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου τους με τους «μπλαουγκράνα» και θα κινηθούν ελεύθερα το καλοκαίρι, διεκδικώντας συμφωνίες με ομάδες του κορυφαίου επιπέδου.

Ο Τρέι Λάιλς, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Φενερμπαχτσέ

Η «αποκάλυψη» της φετινής σεζόν ακούει στο όνομα Τρέι Λάιλς. Ο 30χρονος Αμερικανο-Καναδός φόργουορντ μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και μέχρι στιγμής οι διαπραγματεύσεις του με τη διοίκηση της Ρεάλ Μαδρίτης για ανανέωση του συμβολαίου του δεν έχουν καρποφορήσει.

Ο 30χρονος Λάιλς πραγματοποιεί μία αξιομνημόνευτη σεζόν και έχει ανεβάσει τις μετοχές του ενόψει του μεταγραφικού καλοκαιριού. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ισπανία, μάλιστα η Φενερμπαχτσέ του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους παρακολουθεί από κοντά την περίπτωσή του και έχει ήδη ξεκινήσει διερευνητικές επαφές με τον ατζέντη του.

Το «καυτό» Βελιγράδι

Τόσο ο Ερυθρός Αστέρας όσο και η Παρτιζάν θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ηχηρές αποχωρήσεις. Όσον αφορά τους «ερυθρόλευκους», θα συνεχίσουν χωρίς τον κορυφαίο φέτος Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, αλλά και χωρίς τον εξαιρετικό σκόρερ Τζόρνταν Νουόρα.

Παράλληλα, η Παρτιζάν θα συνεχίσει κατά πάσα πιθανότητα χωρίς τον Ντουέιν Ουάσινγκτον, ο οποίος μπορεί να έχει οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο, όμως σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τη Σερβία αναμένεται να αποχωρήσει από το Βελιγράδι.

Και οι τρεις αυτοί παίκτες βρίσκονται από τώρα στο στόχαστρο των κορυφαίων συλλόγων της EuroLeague και αναζητούν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους.

Το απόλυτο σημείο αναφοράς

Ο παίκτης, βέβαια που έχει συγκεντρώσει τα περισσότερα βλέμματα δεν είναι άλλος από τον Σιλβέν Φρανσίσκο. Ο 28χρονος γκαρντ διανύει μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του και είναι ο «ακρογωνιαίος λίθος» της Ζαλγκίρις Κάουνας φέτος.

Ο Φρανσίσκο είναι ένας από τους βασικότερους λόγους που οι Λιθουανοί διεκδικούν την είσοδό τους στα Play Offs της EuroLeague και οι κορυφαίοι σύλλογοι της κλειστής λίγκας έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Ο ίδιος διατηρεί οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα χρόνο στο Κάουνας, όμως η παραμονή του στη Ζαλγκίρις κρίνεται αβέβαιη.

Μεταγραφικές λύσεις με εμπειρία και ποιότητα

Τέλος, υπάρχουν περιπτώσεις που βρίθουν από ποιότητα, αλλά και εμπειρία στο κορυφαίο επίπεδο. Ο Τζόρνταν Λόιντ της Εφές, ο Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό και ο Τρεντ Φόρεστ της Μπασκόνια, ο Ίφε Λούντμπεργκ της Μακάμπι Τελ-Αβίβ, ο Τζόναθαν Μότλεϊ και ο Κρις Τζόουνς της Χάποελ, καθώς και ο Ντουέιν Μπέικον της Ντουμπάι BC μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι και αναμένεται να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των ομάδων της EuroLeague, αναζητώντας ένα νέο συμβόλαιο.

Το μόνο σίγουρο, πάντως είναι πως το μεταγραφικό καλοκαίρι αναμένεται... καυτό. Στη λίστα με τους παίκτες που μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι υπάρχουν λύσεις από το πρώτο ράφι, αλλά και παίκτες που μπορούν να έρθουν από τον πάγκο και να κάνουν τη διαφορά. Όλοι τους θα ψάξουν τον επόμενο σταθμό της καριέρας τους, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ανακατατάξεων και μεταγραφικού «αναβρασμού».

Η λίστα με τους παίκτες της EuroLeague που μένουν ελεύθεροι