Οι Metallica απόψε στο ΟΑΚΑ: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη μεγάλη συναυλία των θρύλων της μέταλ

Για πέμπτη φορά, οι Metallica, επιστρέφουν στην Ελλάδα για να ξεσηκώσουν το κοινό τους σε μια συναυλία που αναμένεται να βάλει «φωτιά» στο ΟΑΚΑ και να γράψει μια ξεχωριστή σελίδα στα μουσικά δρώμενα της χώρας μας.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η εντυπωσιακή κυκλική σκηνή της περιοδείας έχει ήδη πάρει τη θέση της στο κέντρο του σταδίου ενώ ο πρωτοποριακός σχεδιασμός της σκηνής προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία 360 μοιρών επιτρέποντας στο κοινό να παρακολουθήσει το συγκρότημα από κάθε σημείο του ΟΑΚΑ.

Τι ώρα ανοίγουν οι πόρτες του ΟΑΚΑ

Σύμφωνα με την διοργανώτρια εταιρεία High Priority (σε συνεργασία με τη Live Nation), οι πόρτες για το κοινό θα ανοίξουν στις 16.00. Εκτός από τους Metallica, οι περίπου 70.000 θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν δύο από τα πιο δυναμικά ονόματα της σύγχρονης metal σκηνής, Ειδικότερα, οι Knocked Loose θα ζεστάνουν το κοινό από τις 18.00, με τους εκρηκτικούς Gojira να παίρνουν τη σκυτάλη στις19.00.

Όσο για τους Metallica υπολογίζεται ότι θα ανέβουν στη σκηνή περίπου στις 20.30 με τη συναυλία να ολοκληρώνεται γύρω στις 23:00.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο ίδρυμα του συγκροτήματος «All Within My Hands».

Το θρυλικό συγκρότημα της metal μουσικής επέλεξε την Αθήνα για να ανοίξει την ευρωπαϊκή επέκταση της M72 World Tour, η οποία περιλαμβάνει συνολικά 16 συναυλίες και συνεχίζει να γράφει ιστορία με ρεκόρ προσέλευσης.

Η σχέση των Metallica με την Ελλάδα δεν περιορίζεται σε μεμονωμένες συναυλίες, αλλά έχει διαμορφωθεί μέσα στον χρόνο ως μια σταθερή και ιδιαίτερη μουσική παρουσία.

Από την πρώτη τους εμφάνιση το 1993, έγινε φανερό ότι το ελληνικό κοινό είχε ήδη ισχυρή σύνδεση με το συγκρότημα. Το συγκρότημα επέστρεψε στη χώρα μας το 1999, το 2007 και το 2010, με τους Έλληνες θεατές να επιβεβαιώνουν την δυνατή σχέση όλα αυτά τα χρόνια.

Τι μπορείς και τι δεν μπορείς να πάρεις μαζί σου

Όπως γίνεται σε κάθε συναυλία, οι θεατές θα μπορούν να μεταφέρουν σακίδια ή τσάντες μεγέθους 21cm x 30cm. Ωστόσο γίνεται ιδιαίτερη σύσταση από τους διοργανωτές να αποφευχθεί η μεταφορά των εξής αντικειμένων:

Όπλα, αιχμηρά αντικείμενα, σπρέι πιπεριού, εύφλεκτα υλικά

Επαγγελματικές κάμερες και εξοπλισμός ηχογράφησης/βιντεοσκόπησης

Drones

Ζώα (εκτός από ζώα βοηθείας)

Μεγάλες ομπρέλες

Καρέκλες, σκαμπό, φορητά καθίσματα

Αιχμηρά κοσμήματα, βαριές αλυσίδες

Κουτάκια, μεταλλικά ή γυάλινα δοχεία

Πανό, σημαίες με κοντάρια, μπάλες

Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες

Αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες

Οι ειδικές προσβάσεις σε κωφά άτομα και ΑμεΑ

Σημειώνεται ότι, η διοργανώτρια εταιρεία έχει αναλάβει την ασφαλή και άνετη πρόσβαση ΑμεΑ καθώς σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, άτομο της παραγωγής θα βρίσκεται στο ειδικό Σημείο Συνάντησης (Meeting Point), στις 16.00. στις 18.00 και στις 19.30 προκειμένου να οδηγήσουν τα εμποδιζόμενα άτομα προς τις θέσεις τους.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων ΑμεΑ και οι συνοδοί τους έχουν πρόσβαση με όχημα από την Πύλη Β της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Προβλέπονται θέσεις στάθμευσης στα parking P2 και P3.

Για τους χρήστες αμαξιδίων με εισιτήριο ΑμεΑ θα υπάρχει υπερυψωμένη πλατφόρμα αυξημένης χωρητικότητας, με βελτιωμένη ορατότητα προς τη σκηνή ενώ οι χρήστες αμαξιδίου με απλό εισιτήριο θα κατευθύνονται στους προσβάσιμους χώρους που έχουν οριστεί από το ΟΑΚΑ.

Επιπλέον, σε συνεργασία με τη deafVest, θα διατίθενται σε κωφά και βαρήκοα άτομα γιλέκα δόνησης που μετατρέπουν τις χαμηλές συχνότητες του ήχου σε φυσικές δονήσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να βιώσουν τον ρυθμό και την ένταση της συναυλίας.

Τέλος, οι διοργανωτές έχουν προβλέψει να υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος για άτομα που θα χρειαστούν ένα ήρεμο περιβάλλον προκειμένου να αποφορτιστούν από τον θόρυβο και την ένταση της συναυλίας.

Σε ισχύ έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Όσον αφορά στους οδηγούς, η Τροχαία Αττικής έχει προγραμματίσει ρυθμίσεις και ειδικά μέτρα που θα εφαρμοστούν γύρω από το ΟΑΚΑ.

Η διοίκηση του Ολυμπιακού Συγκροτήματος, με ανακοίνωσή της, γνωστοποιεί ότι θα υπάρξουν τροποποιήσεις στη λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και των χώρων στάθμευσης. Παράλληλα, καλεί το κοινό να αποφεύγει, όπου είναι εφικτό, τη μετακίνηση με ιδιωτικά οχήματα, ώστε να περιοριστεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση στην περιοχή και να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι ρυθμίσεις γίνονται με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια αθλητών, επισκεπτών και φιλάθλων, ενώ ζητείται η πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών και του προσωπικού του ΟΑΚΑ.

Συνιστάται επίσης η αποφυγή προσέγγισης του Ολυμπιακού Συγκροτήματος με ιδιωτικά οχήματα, με στόχο τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την αποσυμφόρηση της περιοχής.

Aλλαγές στα δρομολόγια του ΗΣΑΠ

Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι χιλιάδες θεατές που επιθυμούν να μεταβούν με τον Ηλεκτρικό έως τον σταθμό Ειρήνη, η ΣΤΑΣΥ, εξέδωσε έκτακτη ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται, το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου θα υπάρξει, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον συρμούς.

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του τραμ και οι θεατές-επιβάτες μπορούν να κάνουν χρήση και αυτών.