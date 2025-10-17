Μεταναστευτικό: Αυτό είναι το σχέδιο για τις δύο δομές στην Κρήτη - Ποιος νομός βγαίνει «εκτός»

Σε συμφωνία για το τελικό σχέδιο δημιουργίας δύο δομών προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στην Κρήτη κατέληξε το Υπουργείο Μετανάστευσης με τους αυτοδιοικητικούς του νησιού, σε διαδικτυακή σύσκεψη που είχαν το απόγευμα της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου.

Το Ρέθυμνο βγαίνει οριστικά εκτός «κάδρου» για τη δημιουργία μίας τέτοιας δομής, ενώ ο υπουργός Θάνος Πλεύρης και η υφυπουργός Σέβη Βολουδάκη συνηγόρησαν υπέρ των δύο χώρων στους δύο μεγαλύτερους νομούς, σε Ηράκλειο και Χανιά.

Φωτό: ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΜΑΚΗΣ/INTIME

Σύμφωνα με το Cretalive, η Αγυιά στα Χανιά υφίσταται ως λύση, ωστόσο αναζητείται καλύτερη εγκατάσταση. Το ίδιο ισχύει και για το Ηράκλειο, αφού το παλιό «ψυγείο» στο λιμάνι δεν πληροί τις στοιχειώδεις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας, ούτε για τους μετανάστες αλλά ούτε και για τους λιμενικούς οι οποίοι θα επιφορτιστούν με τη «φύλαξη» του χώρου.

Βάσει του σχεδιασμού, οι αφιχθέντες θα παραμένουν δύο με τρεις ημέρες στην Κρήτη, ώστε να γίνεται η ταυτοποίηση και η καταγραφή τους και στη συνέχεια θα προωθούνται στην ηπειρωτική χώρα.

Εξετάζεται να νοικιαστεί πλοίο για τη μεταφορά

Προκειμένου μάλιστα να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, εξετάζεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να ενοικιαστεί πλοίο από το Υπουργείο Μετανάστευσης, το οποίο θα αναλάβει ειδικά τη μεταφορά των μεταναστών από την Κρήτη στην ηπειρωτική χώρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το προηγούμενο διάστημα παρατηρήθηκαν φαινόμενα καθυστέρησης στην αναχώρηση των μεταναστών, ελλείψει θέσεων στα πλοία που εκτελούν τα τακτικά ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Εικόνα από το κέντρο υποδοχής μεταναστών στα Χανιά (φωτο: Intime)

«Πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι έως τον Μάιο», δήλωσε το πρωί της Παρασκευής (17/10) στα τοπικά ΜΜΕ ο περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ενώ μετέφερε την κοινή παραδοχή πως ουδείς γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα τους επόμενους μήνες, μολονότι η Ευρωπαϊκή Ένωση -με απανωτές συναντήσεις με τις κυβερνήσεις της Λιβύης- αναζητά φόρμουλα ανάσχεσης των μεταναστευτικών ροών.

«Ως φορείς της αυτοδιοίκησης έχουμε την ευθύνη της εξεύρεσης των χώρων», συνέχισε ο κ. Αρναουτάκης, αισιοδοξώντας πως μέχρι την άνοιξη τα πράγματα θα κυλήσουν ομαλότερα. Παράλληλα, διαπίστωσε την «καλή διάθεση» που επικρατεί από πλευράς Υπουργείου, το οποίο, όπως τόνισε, οφείλει να μεριμνήσει για το κόστος σίτισης, στέγασης και φύλαξης των μεταναστών στο σύντομο χρόνο που εκείνοι θα βρίσκονται στην Κρήτη.