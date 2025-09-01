Μεταναστευτικό νομοσχέδιο: Ποιες αιτήσεις άδειας διαμονής θα εξετάζονται με το προηγούμενο καθεστώς

Νομοτεχνική βελτίωση στο μεταναστευτικό νομοσχέδιο αναφορικώς με τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους προανήγγειλε ο Θάνος Πλεύρης.



Λίγες ώρες πριν από την εισαγωγή του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια προς συζήτηση και ψήφιση, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανακοίνωσε πως η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης δε θα έχει αναδρομική ισχύ όσον αφορά στις εκκρεμείς αιτήσεις για τη λεγόμενη άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους.



Ο λόγος για μετανάστες που διαμένουν στην Ελλάδα τουλάχιστον για επτά συνεχή χρόνια, είχαν άδεια διαμονής, την απώλεσαν και αναμένουν πλέον νέα απόφαση.



«Οι αιτήσεις αυτές θα κριθούν βάσει του καθεστώτος που ίσχυε, όταν κατατέθηκαν και όχι βάσει του νομοσχεδίου που ψηφίζεται», διευκρίνισε ο Θάνος Πλεύρης.



Σημειωτέον πως οι εκκρεμείς αιτήσεις για άδειες διαμονής για εξαιρετικούς λόγους ανέρχονταν σε 13.793 τον Νοέμβριο του 2024. Αφορούσαν πρωτίστως μετανάστες που ζουν στη χώρα μας για μια επταετία και δεν ανανέωσαν τα χαρτιά τους είτε λόγω προσωρινής απώλειας ασφαλιστικής ικανότητας είτε επειδή δεν πρόλαβαν τις προθεσμίες.