Μεταναστευτικό «ρήγμα» στην Ευρώπη: Κριτική στην Ισπανία από 22 ηγέτες, ανάμεσά τους ο Μητσοτάκης

Νέα αντιπαράθεση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλεί η διαχείριση του μεταναστευτικού, με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα στη Θέουτα, τον ισπανικό θύλακα στη βόρεια Αφρική.

Είκοσι δύο ηγέτες κρατών-μελών της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απέστειλαν κοινή επιστολή προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και τον Ιρλανδό πρωθυπουργό Μίχολ Μάρτιν, εκφράζοντας «σοβαρή ανησυχία» για την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης.

Στην επιστολή, οι ηγέτες ασκούν κριτική στη μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας, υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται αυστηρότερη ευρωπαϊκή στάση απέναντι στην παράνομη μετανάστευση.

Σύμφωνα με το Politico, μεταξύ των υπογραφόντων βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, αλλά και οι ηγέτες της Αυστρίας, του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Τσεχίας, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας και της Σουηδίας.

Στο επίκεντρο η Θέουτα και το πρόγραμμα νομιμοποίησης μεταναστών

Η επιστολή έρχεται μετά τη μαζική είσοδο χιλιάδων μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παρότι σχεδόν όλοι επέστρεψαν στο Μαρόκο και κανείς δεν κατάφερε να περάσει στην ηπειρωτική Ευρώπη, οι 22 ηγέτες υποστηρίζουν ότι το περιστατικό ανέδειξε τις αδυναμίες στην προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων.

Παράλληλα, στρέφουν τα βέλη τους κατά του σχεδίου της ισπανικής κυβέρνησης για τη νομιμοποίηση έως και 1,2 εκατομμυρίων παράτυπων μεταναστών, εκτιμώντας ότι τέτοιες πολιτικές μπορεί να λειτουργήσουν ως «παράγοντας έλξης» για νέες μεταναστευτικές ροές.

«Έχουμε καθήκον να αποτρέπουμε αποτελεσματικά και να καταπολεμούμε αδιάκοπα την παράνομη μετανάστευση, συντονίζοντας τις ενέργειές μας, ενισχύοντας τα εξωτερικά σύνορα και αντιμετωπίζοντας πολιτικές που μπορούν να λειτουργήσουν ως παράγοντες έλξης», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Οι ηγέτες ζητούν μεγαλύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό, ενώ αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο ενίσχυσης ή επαναφοράς προσωρινών συνοριακών ελέγχων εντός της ζώνης Σένγκεν. Παράλληλα, προτείνουν τηλεδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ για τον καθορισμό των επόμενων κινήσεων.

Η απάντηση Σάντσεθ και η κόντρα για τη Σένγκεν

Η Μαδρίτη αντέδρασε έντονα στην επιστολή των 22 ηγετών, με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ να αποστέλλει τη δική του απάντηση προς την ηγεσία των ευρωπαϊκών θεσμών.

Ο Σάντσεθ κατηγόρησε ορισμένους Ευρωπαίους ηγέτες ότι επέλεξαν να επιτεθούν στην Ισπανία, ενώ απέρριψε τις προτάσεις για προσωρινό αποκλεισμό της χώρας από τη ζώνη Σένγκεν.

Η Τζόρτζια Μελόνι ήταν η πρώτη που τάχθηκε δημόσια υπέρ μιας προσωρινής αναστολής της συμμετοχής της Ισπανίας στη Σένγκεν, ενώ ακολούθησαν μέτρα από την Ιταλία και ενίσχυση των συνοριακών ελέγχων από τη Γαλλία στα σύνορα με την Ισπανία.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι τέτοιες κινήσεις «είναι αντίθετες προς το ευρωπαϊκό δίκαιο, το ανθρωπιστικό δίκαιο και τις αρχές αλληλεγγύης», ενώ έκανε λόγο για αντιδράσεις που βασίζονται σε «προκαταλήψεις, ψευδείς ειδήσεις, άγνοια ή πολιτικά συμφέροντα».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αντέξει αυτού του είδους την εγωιστική, διχαστική και παράνομη αντίδραση», ανέφερε χαρακτηριστικά.