Μετανιωμένος για τη συμπεριφορά του στο ΣΕΦ εμφανίστηκε ο Τζέιμς: «Δε θα μιλάω πια στους διαιτητές»

Ο Ολυμπιακός κατάφερε με το εκπληκτικό του 2ο δεκάλεπτο να χαλάσει εντελώς το «μυαλό» των Μονεγάσκων και επικράτησε «εύκολα» με 94-64 κάνοντας το 2-0, για τα Playoffs της EuroLeague.

Από την άλλη, ο Μάικ Τζέιμς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μετά από έντονη διαμαρτυρία προς τους διαιτήτές, αποβλήθηκε με 2 τεχνικές ποινές.

Ο γκαρντ της Μονακό βέβαια με ποστ στα Social media είπε ότι αν και είναι δύσκολο γι΄ αυτόν θα σταματήσει να ασχολείται με τους διαιτητές γιατί με αυτό που έκανε δε βοήθησε την ομάδα του.

«Στραμμένο» πλέον το μυαλό του στο επόμενο παιχνίδι της σειράς, την Τρίτη (5/5, 20:45) στο Μόντε Κάρλο.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αμερικάνος

«Δεν θα μιλάω πλέον στους διαιτητές για αποφάσεις. Θα είναι δύσκολο έργο για μένα, αλλά παρόλο που το παιχνίδι πιθανότατα τελείωσε, πλήγωσα την ομάδα μου και δεν το έκανα πιο εύκολο. Πρέπει να τα πάω καλύτερα. Επιστροφή στη σειρά αγώνων».