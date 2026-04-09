Μεταβιβάσεις ακινήτων: Τι αλλάζει στην πληρωμή του φόρου κληρονομιάς

Τη δυνατότητα εξόφλησης του φόρου κληρονομίας από τη τίμημα της μεταβίβασης του κληρονομιαίου ακινήτου δίνει ο νόμος 5293/2026 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διευκολύνοντας τη μεταβίβαση ακινήτων που αποκτήθηκαν λόγω θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής και περιορίζοντας τα κρούσματα αποποιήσεων κληρονομιών.

Η νέα διάταξη προβλέπει ότι η μεταβίβαση του ακινήτου μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και χωρίς το προβλεπόμενο πιστοποιητικό, υπό την προϋπόθεση ότι η σχετική φορολογική δήλωση υποβάλλεται ταυτόχρονα και ο συμβολαιογράφος παρακρατεί από το τίμημα το ποσό του φόρου και το αποδίδει στη Φορολογική Διοίκηση.



Μέχρι σήμερα για να μεταβιβάσει κάποιος ένα ακίνητο έπρεπε να έχει ήδη καταβάλει τον φόρο κληρονομιάς με αποτέλεσμα όσοι δεν διέθεταν την απαιτούμενη ρευστότητα να μην μπορούν να εκποιήσουν το ακίνητό τους καθώς για τη σύνταξη και μεταγραφή συμβολαιογραφικής πράξης μεταβίβασης κυριότητας ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου που αποκτήθηκε αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής, απαιτούνταν πιστοποιητικό της Φορολογικής Διοίκησης, από το οποίο προκύπτει ότι έχει υποβληθεί η δήλωση του σχετικού φόρου. Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί βασική εγγύηση ότι έχουν τηρηθεί οι φορολογικές υποχρεώσεις πριν από την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.



Με τη νέα ρύθμιση καθιερώνεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης της μεταβίβασης ακόμη και χωρίς το ανωτέρω πιστοποιητικό, υπό την προϋπόθεση ότι η δήλωση φόρου κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής υποβάλλεται ταυτόχρονα με τη δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου ή σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων. Η πληρωμή του φόρου πραγματοποιείται κατά τον χρόνο της μεταβίβασης του ακινήτου, μέσω παρακράτησης του οφειλόμενου ποσού από το συμφωνηθέν τίμημα. Ο συμβολαιογράφος υποχρεούται να παρακρατήσει από το τίμημα το ποσό που αντιστοιχεί στον φόρο κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής και να το αποδώσει στη Φορολογική Διοίκηση. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η είσπραξη του φόρου από το Δημόσιο και παράλληλα αποφεύγονται καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατίας.