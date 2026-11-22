Υπόθεση εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευση, με θύμα μια 45χρονη γυναίκα με αναπηρία, εξιχνίασε η Αστυνομία στην Αθήνα. Για την υπόθεση συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής (20/11) μια 55χρονη, η οποία φέρεται να εκμεταλλευόταν την ευάλωτη θέση της γυναίκας, εκδίδοντάς την σε οίκους ανοχής στο κέντρο της πρωτεύουσας και παρακρατώντας μεγάλο μέρος των χρημάτων από τα ερωτικά ραντεβού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η εκμετάλλευση φέρεται να είχε ξεκινήσει περίπου έναν χρόνο νωρίτερα και να συνεχιζόταν μέχρι τις 19 Νοεμβρίου, όταν η 45χρονη εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχων σε οίκους ανοχής στην περιοχή του Μεταξουργείου.

Οι έλεγχοι σε 10 οίκους ανοχής στο Μεταξουργείο

Ειδικότερα, στις 19 Νοεμβρίου αστυνομικοί του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων πραγματοποίησαν ελέγχους σε δέκα οίκους ανοχής στην περιοχή του Μεταξουργείου. Κατά την επιθεώρηση υπόγειου οίκου ανοχής, εντόπισαν, μεταξύ άλλων, την 45χρονη να εκδίδεται, παρά το γεγονός ότι ο χώρος είχε σφραγιστεί από τον Δήμο Αθηναίων.

Κατά την παραμονή της στην αστυνομική υπηρεσία προέκυψαν ενδείξεις ότι η γυναίκα ήταν θύμα εμπορίας ανθρώπων. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι έχει αναπηρία και παρουσιάζει ιδιαίτερη ψυχοδιανοητική ευαλωτότητα, ενώ εντοπίστηκαν και σχετικά έγγραφα που πιστοποιούσαν την κατάστασή της.

Μετά την ενημέρωση του εισαγγελέα, η 45χρονη αφέθηκε ελεύθερη, ενώ ακολούθησε αξιολόγησή της από διορισμένο πραγματογνώμονα-ψυχολόγο, η οποία επιβεβαίωσε την ψυχοδιανοητική της κατάσταση.

Η προσέγγιση, οι πιέσεις και τα χρήματα από τα ραντεβού

Από την προανάκριση προέκυψε ότι η 55χρονη είχε προσεγγίσει την 45χρονη περίπου έναν χρόνο πριν, γνωρίζοντας εξαρχής ότι ήταν άτομο με αναπηρία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρεται να την πίεζε επανειλημμένα και να ασκούσε συναισθηματική επιρροή, προκειμένου να την πείσει να εργαστεί ως εκδιδόμενη σε οίκους ανοχής.

Από τότε και μέχρι τον εντοπισμό της, η 45χρονη φέρεται να απασχολούνταν κατά διαστήματα σε οίκους ανοχής, μεταξύ των οποίων και εκείνος, όπου την οδηγούσε η κατηγορούμενη. Κατά το διάστημα αυτό πραγματοποιούσε μεγάλο αριθμό ερωτικών ραντεβού, ενώ, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, σημαντικό μέρος των χρημάτων που εισέπραττε παρακρατούνταν από την 55χρονη.

Η γυναίκα φέρεται να είχε επιχειρήσει κατά διαστήματα να διακόψει την εκπόρνευσή της, ωστόσο επέστρεφε υπό την επιρροή της κατηγορούμενης. Κατά την Αστυνομία, η τελευταία χρησιμοποιούσε πιέσεις, παραινέσεις, υποσχέσεις για μεγάλα χρηματικά ποσά και συναισθηματική χειραγώγηση, ενώ φέρεται να την καθοδηγούσε να αποκρύπτει από το οικογενειακό και κοινωνικό της περιβάλλον την πραγματική φύση της απασχόλησής της.

Η σύλληψη της 55χρονης

Το μεσημέρι της 20ής Νοεμβρίου, αστυνομικοί εντόπισαν την 55χρονη στο συγκρότημα της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου στεγάζεται η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. Η γυναίκα προσήχθη στην αρμόδια υπηρεσία και συνελήφθη.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις που σχετίζονταν, μεταξύ άλλων, με οίκους ανοχής και ερωτικά ραντεβού.