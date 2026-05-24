Μεταξουργείο: Μια γειτονιά με πολύ Airbnb και χωρίς σουπερμάρκετ - «Συνέχεια ένας φίλος μετακομίζει»

Μια βόλτα στις γειτονιές του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, είναι αποκαλυπτική για το πώς η φυσιογνωμία της περιοχής έχει αλλάξει εντελώς. Γκάζι, Μεταξουργείο, Κεραμεικός, Ψυρρή είναι πλέον γεμάτα με διαμερίσματα Airbnb, με κτίρια «ειδικά διαμορφωμένα» για ψηφιακούς νομάδες, με καταστήματα εστίασης που απευθύνονται ειδικά σε τουρίστες και με τις τιμές των ενοικίων να ανεβαίνουν κατακόρυφα, εκτοπίζοντας τους μόνιμους κατοίκους των περιοχών αυτών, ειδικών των πιο νέων που βιώνουν τις μεγαλύτερες οικονομικές πιέσεις αυτής της νέας κατάστασης.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στην περιοχή του Μεταξουργείου, το τελευταίο σουπερμάρκετ που απέμεινε, έκλεισε και αυτό στις 16 Μαΐου, αφήνοντας μία ολόκληρη γειτονιά χωρίς ένα μεγάλο εμπορικό κατάστημα με είδη πρώτης ανάγκης. Κάτι που δεν είναι τόσο αναγκαίο για τους τουρίστες, είναι όμως ζωτικής σημασίας για όσους μένουν μόνιμα.

Την είδηση έκανε γνωστή ο «Μαχαλάς Μεταξουργείου», η συνέλευση κατοίκων της γειτονιάς -με το ευρηματικό όνομα- που συγκροτήθηκε πριν από λίγα χρόνια, αντιδρώντας στο τεράστιο στεγαστικό πρόβλημα που πλήττει και αυτήν την περιοχή.

«Στις 16/05 έκλεισε το μοναδικό σουπερμάρκετ της γειτονιάς μας. Σοβαρές αλλαγές γίνονται χωρίς διαβούλευση, ενημέρωση. Παράλληλα τα μαγαζιά στη γειτονιά δυσκολεύονται να επιβιώσουν, με πολλά από αυτά να ετοιμάζονται να βάλουν λουκέτο. Οι εξελίξεις που βιώνουμε δεν φέρνουν αναβάθμιση της γειτονιάς αλλά αργό θάνατο προς όφελος των μεγαλοεπιχειρηματιών», υποστηρίζει η συλλογικότητα, σε ανάρτησή της, ενώ προετοιμάζει κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα.

Μια εταιρεία έχει αγοράσει το 5% όλων των ακινήτων

Σε σχετικό χάρτη της περιοχής του Μεταξουργείου, ο «Μαχαλάς» καταγράφει τα τεράστια κομμάτια ακινήτων που ανήκουν πλέον σε μεγάλες εταιρείες, σημειώνοντας μάλιστα ότι «μια εταιρεία έχει αγοράσει το 5% όλων των ακινήτων στην περιοχή και έχει μετατρέψει τη γειτονιά σε τουριστικό θεματικό πάρκο».

Μιλώντας στον FLASH, η Μαρία Πετεινάκη, αρχιτέκτονας, που μένει στο εμπορικό τρίγωνο και δραστηριοποιείται στο «Μαχαλά Μεταξουργείου», τονίζει:

«Η συνέλευση ξεκίνησε όταν διαπιστώσαμε ότι έχουμε πολλά άτομα στη γειτονιά, που δεν μπορούν πλέον να ζήσουν στο Μεταξουργείο και τον Κεραμεικό. Πολλοί ήμασταν ενεργοί στο Καρναβάλι του Μεταξουργείου (σ.σ: το αυτοοργανωμένο καρναβάλι που πραγματοποιείται κάθε χρόνο τις Απόκριες). Συνειδητοποιήσαμε ότι έχουμε μια κοινότητα στην περιοχή, αλλά είναι όλο και πιο δύσκολο τα άτομα που ήταν ενεργά να μείνουν εδώ».

«Οπότε ξεκινήσαμε μία δράση σχετικά με τον εξευγενισμό της γειτονιάς, για όλα αυτά που κάνουν πιο δύσκολο το να μένει ο κόσμος εδώ», αναφέρει η Μαρία, θυμίζοντας μία από τις πρώτες δράσεις που είχε κάνει ο «Μαχαλάς» η οποία είχε γίνει viral στα social media: την «κηδεία» του Μεταξουργείου. Οι κάτοικοι της γειτονιάς «θρηνούσαν» τον θάνατό της από τον υπερτουρισμό και τη στεγαστική κρίση, από αυτά δηλαδή που έπαυαν να την κάνουν γειτονιά.

«Αργότερα, έγινε μία πιο ευρεία συνέλευση για το στεγαστικό, οι ‘Γειτονιές για τη Στέγαση’. Σε αυτό συμμετέχουν αρκετές ομάδες και, μέσω αυτής συλλογικότητας, λαμβάνουμε μέρος στις Εβδομάδες Δράσεις για τη Στέγαση που είναι παγκόσμιο γεγονός, εφόσον είναι ένα θέμα που αφορά όλο τον κόσμο και όχι μόνο την Αθήνα».

«Μια γειτονιά αλλάζει χαρακτήρα, χωρίς καμία συζήτηση»

Τι συμβαίνει όμως στο Μεταξουργείο τα τελευταία χρόνια;

«Αγοράζονται πάρα πολλά ακίνητα, ανεβαίνουν τα ενοίκια, γίνονται ανακαινίσεις, φτιάχνονται πολλά ξενοδοχεία. Το Μεταξουργείο γίνεται πλέον μέρος της τουριστικής περιοχής του κέντρου ενώ ήταν μια περιοχή λαϊκή, με μικτό πληθυσμό. Οι κάτοικοι εκτοπίζονται, τα περισσότερα σπίτια γίνονται Airbnb. Πλέον είναι αρκετά δύσκολο να βρει κάποιος κατοικία», υπογραμμίζει η Μαρία Πετεινάκη.

Σε ερώτηση για την εταιρεία που έχει αγοράσει το 5% των ακινήτων στη γειτονιά, μας είπε ότι πρόκειται για μια Ανώνυμη Εταιρεία που θέλει να «αναβιώσει τον αρχαίο Κεραμεικό», ένα όραμα που βέβαια δεν φαίνεται να περιλαμβάνει τους κατοίκους της περιοχής.

«Ήδη από την κρίση, όταν ήταν πιο οικονομικά τα κτίρια, είχε αρχίσει να αγοράζει όσα περισσότερα μπορούσε, μικρές ιδιοκτησίες γύρω από την οδό Πλαταιών», τονίζει, προσθέτοντας ότι αυτή η διαδικασία ερχόταν να συνδυαστεί με ένα σχέδιο για ενοποίηση του Κεραμεικού με την Ακαδημία Πλάτωνος μέσω της Πλαταιών.

«Αυτή η εταιρεία, που διαθέτει πολύ καλές σχέσεις με την αρχαιολογία, αγόρασε όσα πιο πολλά ακίνητα μπορούσε γύρω από την Πλαταιών και αρχίζει και τα μετατρέπει. Είναι πέτρινα κτίρια με πολύ μικρά παράθυρα, σαν να θέλει να επαναφέρει κάτι αρχαιοελληνικό...», εξηγεί η Μαρία. «Όλο αυτό παραπέμεπει σε ένα τουριστικό αρχαιοελληνικό concept».

Σημειώνει δε ότι γύρω από τις δραστηριότητες και τις εργασίες της εταιρείας, επικρατεί απόλυτη μυστικότητα. «Θέλουν να αλλάξουν τον χαρακτήρα της γειτονιάς, όχι απλά χωρίς διαβούλευση, αλλά και με πλήρη μυστικοπάθεια».

Μια γειτονιά χωρίς σουπερμάρκετ

Όπως περιγράφει η Μαρία Πετεινάκη, το κτίριο στο οποίο στεγαζόταν το μοναδικό σουπερμάρκετ της γειτονιάς -που κλείνει- ανακαινίζεται και θα απευθύνεται μάλλον σε ψηφιακούς νομάδες, σε κατοίκους δηλαδή που συχνά έρχονται από άλλες χώρες και δουλεύουν εξ αποστάσεως μένοντας ένα διάστημα στην Αθήνα.

«Η περιοχή του Μεταξουργείου-Κεραμεικού είχε ένα σουπερμάρκετ τα τελευταία χρόνια. Το κτίριο αυτό, το πήρε μια εταιρεία και θέλει να διαμορφώσει κατοικίες. Έχουν ήδη πουληθεί σχεδόν όλα». Το σουπερμάρκετ έκλεισε, όπως λέει, και δεν φαίνεται να ξαναγυρνά, τουλάχιστον όχι στα όρια της γειτονιάς.

«Υπάρχουν στη γειτονιά κάποια μικρά παντοπωλεία, αλλά σίγουρα δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν. Το να υπάρχει σουπερμάρκετ είναι ακόμα και στα ζητούμενα της γειτονιάς των ’15 λεπτών’ που υποτίθεται ότι προωθεί ο δήμαρχος Αθηναίων», επισημαίνει η Μαρία Πετεινάκη.

Η «θύελλα» της Golden Visa

Η κυβέρνηση έφερε αλλαγές στο πλαίσιο χορήγησης της Golden Visa, δηλαδή στην παροχή άδειας παραμονής σε ξένους πολίτες εφόσον πραγματοποιήσουν επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία στην Αθήνα.

Για την Αθήνα, το ελάχιστο ποσό επένδυσης σε κλασικό οικιστικό ακίνητο ανέρχεται πλέον στα 800.000 ευρώ, ανέβηκε δηλαδή αρκετά σε σχέση με όσα ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια, περιορίζοντας υποτίθεται το φαινόμενο, γιατί πλέον χρειάζεται κανείς να δώσει περισσότερα χρήματα.

Ωστόσο, όπως εξηγεί η Μαρία Πετεινάκη, στον νόμο υπάρχει «παραθυράκι», ώστε η κατάσταση όχι μόνο δεν βελτιώνεται αλλά χειροτερεύει.

«Αν μετατρέπει κανείς ένα κτίριο που δεν ήταν προηγουμένως κατοικία σε κατοικία -αυτό αφορά ένα μεγάλο κομμάτι του κέντρου δηλαδή που ήταν βιοτεχνίες, γραφεία ή καταστήματα- τότε δεν χρειάζεται να δώσει 800.000 ευρώ, αλλά 250.000 ευρώ για να πάρεις Golden Visa».

«Όχι απλά δεν έφυγε η Golden Visa από το κέντρο, αλλά το φαινόμενο είναι χειρότερο», λέει η Μαρία.

Το νέο μοντέλο είναι «πώς να χωρέσουμε σε μια τρύπα»

«Οι μόνιμοι κάτοικοι εξαφανίζονται σιγά σιγά. Κάθε λίγο και λιγάκι, έχουμε έναν φίλο που πρέπει να μετακομίσει. Και ψαχνόμαστε πού θα πάει και τι θα κάνει, είναι μια μόνιμη κατάσταση», σημειώνει.

Και αυτά τα σπίτια που φτιάχνοτναι μέσα από επενδύσεις Golden Visa -που υποτίθεται ότι προορίζονται αποκλειστικά για μακροχρόνια κατοικία- «είναι κατοικίες 25 και 30 τετραγωνικών». «Ποιος θα μείνει σε αυτά;», αναρωτιέται.

«Στο κτίριο που μένω, κάνουν εργασίες στον πρώτο όροφο, μετατρέπουν ένα κατάστημα που έκλεισε σε τέσσερα διαμερίσματα -τσάτρα πάτρα με γυψοσανίδες- όσο πιο μικρά γίνεται», σημειώνει η Μαρία.

«Το μοντέλο είναι να μένεις σε μια γκαρσονιέρα», λέει, ενώ είναι κοινός τόπος ότι τέτοιες «τρύπες» αρχίζουν να διαφημίζονται και ως αρχιτεκτονικά επιτεύγματα στην πόλη, όπως βλέπουμε σε διάφορα στυλιζαρισμένα διαδικτυακά αφιερώματα. «Η αρχιτεκτονική ‘δίνοντας λύσεις’, στην πραγματικότητα γίνεται μέρος του προβλήματος», τονίζει με νόημα.

«Η κατοικία πρέπει να κατοχυρώνεται ως δικαίωμα»

Το επόμενο διάστημα ο «Μαχαλάς Μεταξουργείου» θα προχωρήσει σε νέες κινητοποιήσεις.

«Σίγουρα θα βγούμε στον δρόμο πάλι. Αντιστεκόμαστε στην τουριστικοποίηση του κέντρου της Αθήνας και στην κυριαρχία της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Δεν μας ενοχλούν οι μικροϊδιοκτήκτες που έχουν μια κατοικία στην πλατφόρμα της Airbnb και την νοικιάζουν. Το θέμα είναι ότι πλέον αγοράζουν μαζικά τα ακίνητα, μεγάλες εταιρείες, συνήθως από το εξωτερικό. Μπαίνει το κέρδος στη μέση και αυτό είναι το πρόβλημα. Η μετατροπή της κατοικίας σε ένα asset», εξηγεί η Μαρία Πετεινάκη.

«Η στέγαση πρέπει να κατοχυρώνεται ως δικαίωμα. Σίγουρα θέλουμε να καταργηθεί αυτό το ‘παραθυράκι’ της Golden Visa -για να μην πω να καταργηθεί τελείως η Golden Visa. Θέλουμε σίγουρα να ξαναγίνει κάποιο σουπερμάρκετ στην περιοχή», καταλήγει, αναφερόμενη στα πιο άμεσα αιτήματα.

Εκπέμποντας στο τέλος ένα αίσθημα αισιοδοξίας για όσους επιμένουν ώστε η Αθήνα να συνεχίσει να είναι μια πόλη που θα υπάρχει και για τους κατοίκους της.