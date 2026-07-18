Meteo: Έσπασε για πρώτη φορά το φράγμα των 40 βαθμών ο υδράργυρος

Η θερμοκρασία ξεπέρασε για πρώτη φορά μέσα στο 2026 τους 40 βαθμούς Κελσίου, σήμερα, Σάββατο 18 Ιουλίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.



Σύμφωνα πάντα με το Meteo, η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας καταγράφηκε στην Κόνιτσα, όπου το θερμόμετρο έφτασε τους 40,4 βαθμούς Κελσίου, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά φέτος που η χώρα κατέγραψε τιμή πάνω από τους 40 βαθμούς.



Η φετινή πρώτη καταγραφή θερμοκρασίας πάνω από τους 40 βαθμούς θεωρείται σχετικά καθυστερημένη. Εξετάζοντας τα στοιχεία από το 2011 μέχρι σήμερα, είναι η τρίτη πιο αργοπορημένη εμφάνιση τόσο υψηλής θερμοκρασίας.



Αργότερα είχαν ξεπεραστεί οι 40 βαθμοί μόνο το 2013, όταν η πρώτη σχετική καταγραφή έγινε στις 30 Ιουλίου, και το 2015, όταν καταγράφηκε στις 20 Ιουλίου.



Υπήρξαν, ωστόσο, και χρονιές κατά τις οποίες οι 40 βαθμοί εμφανίστηκαν πολύ νωρίτερα, ακόμη και μέσα στον Μάιο.



Συγκεκριμένα, το 2017 η πρώτη καταγραφή έγινε στις 13 Μαΐου, ενώ το 2020 στις 15 Μαΐου.

METEO.GR

Στον σχετικό πίνακα του Meteo παρουσιάζονται αναλυτικά οι ημερομηνίες κατά τις οποίες η θερμοκρασία ξεπέρασε για πρώτη φορά τους 40 βαθμούς κάθε χρόνο, για την περίοδο από το 2011 έως και το 2026.