Meteo: Ισχυρές καταιγίδες συνθέτουν το καιρικό σκηνικό μέχρι την Πέμπτη - Οι «επικίνδυνες» περιοχές

Έντονες βροχοπτώσεις αλλά και καταιγίδες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού μέχρι και την Πέμπτη. To πρώτο κύμα κακοκαιρίας έκανε την εμφάνισή του τη Δευτέρα (20/10), ενώ το δεύτερο, μικρότερης διάρκειας αναμένεται να ξεκινήσει από αύριο. Οι μετεωρολόγοι τονίζουν πως τα φαινόμενα θα είναι παροδικά αλλά κατά τόπους έντονα, και συνιστούν προσοχή στις μετακινήσεις, ειδικά σε περιοχές όπου συνήθως δημιουργούνται προβλήματα. Χάρτης του Μeteo παρουσιάζει αναλυτικά της περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά.

Ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης (22/10) έως το πρωί της Πέμπτης (23/10), σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρχικά το Ιόνιο και την Ήπειρο. Από το μεσημέρι έως της νύχτα της Τετάρτης (22/10) προς Πέμπτη (23/10) ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στο Νότιο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά.

Έντονα φαινόμενα και την Πέμπτη (23/10)

Στη συνέχεια και έως το πρωί της Πέμπτης (23/10) τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στη Δυτική Στερεά και τα βόρεια και δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, πιθανότητα ισχυρών κατά τόπους φαινόμενων υπάρχει και για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου το μεσημέρι και απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των επεισοδίων βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης για την Τετάρτη κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις το βροχερό σκηνικό της εβδομάδας αναμένεται να αλλάξει τελείως από την Παρασκευή και μέχρι και την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για σημαντική βελτίωση που δεν αποκλείεται να θυμίζει ακόμα και καλοκαίρι.

Δείτε τους χάρτες του Meteo:

Meteo

Meteo

ΕΜΥ: Η πρόγνωση για τον καιρό των επόμενων ημερών

Ο καιρός την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Ιόνιο και από το απόγευμα στο Αιγαίο 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 23 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

Στα δυτικά, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με εξασθένηση στα δυτικά από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

Στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αγαίο 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.