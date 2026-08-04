Meteo: Το 42% των δασών της Αττικής έχει καεί σε 10 χρόνια - Καμένα από 800.000 στρέμματα

Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα που προκύπτει από τη νέα ανάλυση του Meteo για τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία, το 42% των δασικών εκτάσεων της ηπειρωτικής Αττικής έχει καεί από το 2017 έως και τις 3 Αυγούστου 2026, ενώ συνολικά έχουν παραδοθεί στις φλόγες περισσότερα από 800.000 στρέμματα.

Η επικαιροποίηση της μελέτης πραγματοποιήθηκε μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Πόρτο Γερμενό στις 31 Ιουλίου, η οποία αύξησε ακόμη περισσότερο το ήδη βαρύ περιβαλλοντικό αποτύπωμα των τελευταίων ετών.

Meteo.gr

15 μεγάλες πυρκαγιές μέσα σε 10 χρόνια

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo, τα οποία βασίζονται στις αναφορές της Υπηρεσίας Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), από το 2017 έως σήμερα έχουν καταγραφεί 15 μεγάλες δασικές πυρκαγιές στην ηπειρωτική Αττική.

Οι πυρκαγιές αυτές έχουν καταστρέψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί περίπου στο 32% της συνολικής επιφάνειας της Περιφέρειας Αττικής (χωρίς την Τροιζηνία, τα νησιά και το Λεκανοπέδιο).

Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τις δασικές εκτάσεις. Από τα περίπου 1.230.000 στρέμματα δασών που διαθέτει η ηπειρωτική Αττική, έχουν καεί περίπου 512.000 στρέμματα μέσα στην τελευταία δεκαετία.

Meteo.gr

Με άλλα λόγια, σχεδόν ένα στα δύο στρέμματα δάσους (42%) έχει καταστραφεί από τις πυρκαγιές από το 2017 έως σήμερα, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και της απώλειας φυσικού πλούτου στην Αττική.