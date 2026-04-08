Μετέωρα: Βίντεο καταγράφει τη στιγμή που η 66χρονη πέφτει στον γκρεμό από τη Μονή Αγίου Στεφάνου

Σοκαριστικά είναι τα πλάνα που κατέγραψε κάμερα επισκέπτη τη στιγμή της πτώσης της άτυχης γυναίκας από την Ιερά Μονή Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα. Η 66χρονη βρήκε τραγικό θάνατο το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης, όταν υπό άγνωστες ακόμη συνθήκες έπεσε από μεγάλο ύψος στον γκρεμό.

Το βίντεο, που έδωσε στη δημοσιότητα το τοπικό μέσο TaMeteora, αποτυπώνει τη δραματική στιγμή που η γυναίκα χάνει την ισορροπία της και πέφτει στο κενό, με το περιστατικό να προκαλεί σοκ σε όσους βρίσκονταν στο σημείο.

Άμεσα στήθηκε επιχείρηση ανάσυρσης σε ένα εξαιρετικά δύσβατο περιβάλλον. Την 65χρονη ανέσυρε ομάδα της Ορειβατικής Λέσχης Καλαμπάκας, σε μια απαιτητική επιχείρηση που δυσκόλεψε τόσο από το σημείο της πτώσης όσο και από τη μορφολογία του εδάφους.

Στην προσπάθεια συμμετείχαν η ΕΜΑΚ, η Πυροσβεστική, η Ελληνική Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, ωστόσο η γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της ακαριαία.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας.