Μεθυσμένη οδηγός καταδιώκει παιδί που κάνει ποδήλατο σε πεζοδρόμιο: Απίστευτο βίντεο από Ουάσιγκτον

«Κόβει την ανάσα» το βίντεο που κάνει το γύρο των social media, δείχνοντας μία μεθυσμένη οδηγό στην Ουάσιγκτον να καταδιώκει με το αυτοκίνητό της ένα παιδί που κάνει ποδήλατο, τρέχοντας πάνω στο πεζοδρόμιο.

Σύμφωνα με το Spokesman-Review, η 56χρονη Γουέντι Κλεμέντε, συνελήφθη στις 28 Απριλίου με την κατηγορία ότι προσπάθησε να πατήσει το ανήλικο αγόρι με το αυτοκίνητό της, ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Spectator: "This woman is crazy… She's trying to run this kid over… Oh my God… You're kidding, oh my God."



Το βίντεο, το οποίο δημοσίευσε τη Δευτέρα (4/5) το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Σποκάν και τράβηξε με το κινητό της τηλέφωνο μία γειτόνισσα, δείχνει αρχικά την 56χρονη να επιχειρεί να χτυπήσει με το αυτοκίνητό της το παιδί, που έκανε μοτοποδήλατο, ενώ ταυτόχρονα κορνάρει επανειλημμένα.

«Αυτή η γυναίκα είναι τρελή», ακούγεται να λέει η μάρτυρας στο περιστατικό, την ώρα που το ασημένιο Ford Focus κυνηγάει το παιδί.

Η Κλεμέντε φωνάζει κάτι στο παιδί, το οποίο κοιτάζει πίσω και φαίνεται να απαντά κάτι πριν απομακρυνθεί. Τότε το αυτοκίνητο επιταχύνει, ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο και κατευθύνεται προς το παιδί. «Προσπαθεί να το πατήσει… Ω Θεέ μου», ακούγεται να φωνάζει το άτομο που τραβάει το βίντεο.

Τα αρνήθηκε όλα η 56χρονη

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, διερευνώντας μια καταγγελία για διάρρηξη, εντόπισαν την οδηγό και το αυτοκίνητό της. Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, κατά τη σύλληψή της, η Κλεμέντε προσπάθησε να κλωτσήσει έναν αστυνομικό. Η 56χρονη είπε στους αστυνομικούς ότι «πήγε βόλτα τα σκυλιά της» και «έψαχνε άλλα σκυλιά για να κοινωνικοποιηθεί» τη στιγμή του περιστατικού.

Η Κλεμέντε ήταν ύποπτη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών και κρατήθηκε στη φυλακή της κομητείας Σποκάν για απόπειρα επίθεσης πρώτου βαθμού, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και παράνομη είσοδο σε ξένη κατοικία.

Η 56χρονη αρνήθηκε οτιδήποτε σχετικά με το περιστατικό που αφορούσε το παιδί με το μοτοποδήλατο. Ωστόσο, αργότερα, η Κλεμέντε παραδέχτηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ πριν από τη σύλληψή της. Παραπέμφθηκε στο δικαστήριο στις 29 Απριλίου και αργότερα αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.