Μεθυσμένος Άγγλος οπαδός εισέβαλε σε ζωντανή σύνδεση του Sky News και «μοίρασε» γέλια

Η Αγγλία αποκλείστηκε από την Αργεντινή (1-2) στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θα αντιμετωπίσει την Γαλλία στον μικρό τελικό της διοργάνωσης για την κατάκτηση της τρίτης θέσης.

Ένας Άγγλος φίλαθλος δεν άντεξε την ήττα της ομάδας του και το έριξε στο... ποτό. Ο Βρετανός οπαδός εισέβαλε στην live μετάδοση του Sky News έξω από το γήπεδο της Ατλάντα Γιουνάιτεντ και διέκοψε την ρεπόρτερ Τζάκι Μπελτράο φωνάζοντας «για τα Φόκλαντ λέτε;».

Την ώρα που κάποιοι άντρες της ασφάλειας προσπαθούσαν να τον απομακρύνουν από τα πλάνα, ο οπαδός ξεκίνησε να τραγουδά μια διασκευασμένη εκδοχή του «Don’t Cry for Me Argentina», ενώ η ρεπόρτερ προσπάθησε να τα μπαλώσει λέγοντας ότι το κάποιοι έχουν καταναλώσει πολύ αλκοόλ.