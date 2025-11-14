Μεθυσμένος οδηγός φορτηγού χωρίς άδεια οδήγησης προκάλεσε τροχαίο και έγινε «καπνός» στα Μέγαρα

Χειροπέδες σε ένα 40χρονο άνδρα πέρασαν οι αστυνομικοί του Γ' Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής το βράδυ της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου 2025.

Σε βάρος του 40χρονου οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδήγηση υπό την επίδραση αλκοόλ, συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.



Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, ο 40χρονος κινούμενος με φορτηγό στον επαρχιακό δρόμο Πάχης - Μεγάρων ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με αυτοκίνητο, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών στα ανωτέρω οχήματα και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.



Κληθέντες αστυνομικοί του Γ' Τμήματος Τροχαίας Δυτικής Αττικής, εντόπισαν τον κατηγορούμενο και όπως προέκυψε του είχε ανακληθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης καθώς το τελευταίο έτος είχε εντοπιστεί να οδηγεί δύο φορές υπό την επήρεια αλκοόλ.



Ακόμα, σε έλεγχο αλκοτέστ του 40χρονου διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη 1,70 mg/l.



Στον 40χρονο οδηγό επιπρόσθετα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.200 ευρώ.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.