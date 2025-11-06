Metlen: Αύξηση 22% στον κύκλο εργασιών το εννεάμηνο του 2025

Θετική πορεία σε ότι αφορά τον κύκλο εργασιών καταγράφει ο όμιλος της METLEN στο εννεάμηνο του 2025. Συγκεκριμένα ο Κύκλος Εργασιών διαμορφώθηκε στα €5.115 εκατ., σε σύγκριση με €4.203 εκατ. το Εννεάμηνο του 2024 (+22%). Ο Κλάδος της Ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών €4.070 εκατ. για το εννεάμηνο του 2025, που αντιστοιχεί στο 80% του συνολικού κύκλου εργασιών της Εταιρείας, σημειώνοντας αύξηση 18% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η απόδοση του τρίτου τριμήνου του 2025 επηρεάστηκε από τα χαμηλότερα επίπεδα τιμών ηλεκτρικής ενέργειας (Day-Ahead Market), καθώς και από τη μειωμένη συνεισφορά του τομέα Asset Rotation σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024.

Ο Κλάδος Μεταλλουργίας κατέγραψε Κύκλο Εργασιών €690 εκατ. που αντιστοιχεί σε 13% του συνολικού κύκλου εργασιών ενώ οι Τομείς Υποδομών και Παραχωρήσεων συνεχίζουν να αποδίδουν σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης για κερδοφορία και ανάπτυξη, υπερδιπλασιάζοντας τον κύκλο εργασιών τους στο Εννεάμηνο του 2025 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, με όλα τα έργα να προχωρούν ομαλά και εντός χρονοδιαγράμματος. Η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ διατηρείται ψηλά στον κλάδο, απολαμβάνοντας την αναγνώριση της αγοράς, διασφαλίζοντας έτσι ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων (συνολικό ανεκτέλεστο και συμβάσεις υπό υπογραφή ύψους €1,4 δισ.) και αξιοποιώντας δυναμικά τις νέες ευκαιρίες. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τη στρατηγική της θέση, η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και η Μ Παραχωρήσεις ενισχύουν τη θέση τους στο πεδίο των δημοσίων και ιδιωτικών έργων και των έργων ΣΔΙΤ και συμβάλλουν ουσιαστικά στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

O Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της METLEN, σημείωσε: «Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, η Εταιρεία προώθησε σημαντικές επενδύσεις, ενώ ταυτόχρονα σημείωσε ισχυρές επιδόσεις σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι εντάσεις σε θέματα διεθνούς εμπορίου και η αυξημένη μεταβλητότητα στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και μετάλλων δεν εμπόδισαν την αναπτυξιακή πορεία της Εταιρείας.

Οι στρατηγικές επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν μέρος της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής μας, αντικατοπτρίζουν τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν κατά το Capital Markets Day στο Λονδίνο τον Απρίλιο του 2025. Οι επενδύσεις, οι οποίες είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε κοντά στο στάδιο τελικής επενδυτικής απόφασης (FID), επικεντρώνονται όλες σε βασικούς τομείς μελλοντικής ανάπτυξης και βιομηχανικής εξέλιξης.

Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται το έργο Βωξίτη - Αλουμίνα - Γάλλιο, το πιλοτικό εργοστάσιο του Circular Metals που έχει περάσει σε φάση Commissioning, το 3ο εργοστάσιο του M Technologies hub στον Βόλο, που θα τεθεί σε λειτουργία το 2ο τρίμηνο του 2026, και η προαναφερθείσα αυτόνομη μονάδα Battery Storage των 330MW, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει το 2ο τρίμηνο του 2026.

Συνολικά, οι παραπάνω πρωτοβουλίες έχουν σχεδιαστεί, ώστε να ενισχύσουν τις συνέργειες σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς της METLEN και να υποστηρίξουν την επίτευξη των φιλόδοξων στρατηγικών και χρηματοοικονομικών μας στόχων».