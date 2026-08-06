Μetlen: Σε ιστορικά υψηλά τα μεγέθη του ομίλου στο α' εξάμηνο 2026 - Εντός τροχιάς του σχεδιασμού

Η METLEN κατέγραψε ιστορικά υψηλές επιδόσεις κατά το Α’ Εξάμηνο του 2026 σε όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες (συμπεριλαμβανομένων των Εσόδων, του EBITDA, των Καθαρών Κερδών, καθώς και των Λειτουργικών Ταμειακών Ροών)

Ο Κύκλος Εργασιών αυξήθηκε στα €3.987 εκατ., σε σύγκριση με €3.608 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025 (+11%), αντανακλώντας τη δυναμική και αναπτυξιακή πορεία των κλάδων Ενέργειας και Υποδομών και Παραχωρήσεων.

Τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €550 εκατ., επίπεδο ρεκόρ για Α ’εξάμηνο, έναντι €445 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025, καταδεικνύοντας την εξαιρετική επίδοση όλων των κλάδων της Εταιρείας.

€313 εκατ. Καθαρά Κέρδη Μετά από Δικαιώματα Μειοψηφίας έναντι €254 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2025. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €2,18 έναντι €1,81 το Α εξάμηνο του 2025.

Η Εταιρεία επιβεβαιώνει το guidance για το EBITDA του 2026, ύψους €1,00-1,15 δισ., όσο και τον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA, €1.920 – 2.080 εκατ., επιβεβαιώνοντας ότι η METLEN έχει επανέλθει στη τροχιά ανάπτυξής που είχε θέσει.

Οι ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές μείωσαν τον καθαρό δανεισμό κατά €728 εκατ.

Εντός τροχιάς παραμένει η METLEN

Η METLEN παραμένει εντός τροχιάς, με όλες τις στρατηγικές πρωτοβουλίες να εξελίσσονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό.

Η υπογραφή της πρώτης συμφωνίας διάθεσης (offtake agreement) Γαλλίου με κορυφαία αμερικανική τεχνολογική εταιρεία, που καλύπτει το 25% της συνολικής παραγωγής, αποτελεί σημαντικό ορόσημο, μειώνοντας τους κινδύνους τόσο της επέκτασης της παραγωγής αλουμίνας, όσο και της πρώτης παραγωγικής δραστηριότητας Γαλλίου.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου, η METLEN ολοκλήρωσε επιτυχώς την ηλεκτροδότηση και πλέον λειτουργεί έργα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) συνολικής ισχύος περίπου 0,4 GW σε Ελλάδα και Ιταλία, ενώ παράλληλα προωθεί την ανάπτυξη επιπλέον περίπου 1,6 GW στη Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η Εταιρεία σημείωσε σημαντική πρόοδο στα τρία συμβόλαια που επιβάρυναν τις επιδόσεις του 2025, επιτυγχάνοντας βασικά ορόσημα στα έργα Grudziądz, Protos και Drax, ενώ κατά τη διάρκεια της περιόδου αναγνώρισε πρόσθετα κόστη ολοκλήρωσης. Το σύνολο των εναπομενουσών εργασιών αναμένεται να ολοκληρωθεί τους προσεχείς μήνες.