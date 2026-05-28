«Μετωπική» για ΕΥΠ στη Βουλή - Σκέρτσος: «Ουρά της Κωνσταντοπούλου η αντιπολίτευση»

Η υπόθεση των παρακολουθήσεων εξακολουθεί να πυροδοτεί σκληρές εντάσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Αφορμή για τη νέα «ανάφλεξη» στην Ολομέλεια της Βουλής, στάθηκε νομοθετική ρύθμιση για το προσωπικό της ΕΥΠ, η οποία ενσωματώθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την αντιπολίτευση να καταγγέλλει απόπειρα δημιουργίας «κομματικού στρατού» μέσα στην Υπηρεσία.

Η Πλεύση Ελευθερίας μάλιστα υπέβαλε ένσταση αντισυνταγματικότητας επί του επίμαχου άρθρου 35, την οποία στήριξε άπασα η αντιπολίτευση, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του Άκη Σκέρτσου.

Σκέρτσος: «Η Πλεύσης Ελευθερίας φυσικός ηγέτης της αντιπολίτευσης»

Ο υπουργός Επικρατείας σχολίασε πως όχι μόνο η αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και όλα τα υπόλοιπα κόμματα, ανάμεσά τους και εκείνα της δεξιάς πτέρυγας, συντάχθηκαν με το «τελευταίο» κόμμα που μπήκε στη Βουλή με 3,17%.

«Θα περίμενα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ορθώσουν ανάστημα, να λειτουργούν με τρόπο ορθολογικό και επιστημονικό και να μην γίνουν ουρά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για ένα ζήτημα που θίγει τον πυρήνα της εθνικής ασφάλειας. Βλέπετε αντισυνταγματικότητα εκεί που δεν την βλέπει κανείς! Λυπάμαι πολύ που η αντιπολίτευση γίνεται ουρά της Πλεύσης Ελευθερίας η οποία αναδεικνύεται σε φυσικό ηγέτη της αντιπολίτευσης», υποστήριξε ο υπουργός Επικρατείας, συνιστώντας στους πολιτικούς του αντιπάλους περισσότερη «υπευθυνότητα».

«Fake news! Για ποιους πραιτωριανούς μιλάτε;»

Επί της ουσίας της ρύθμισης, ο Άκης Σκέρτσος μίλησε για «fake news», υποστηρίζοντας πως δεν τίθεται θέμα ούτε μετακλητών ούτε αποσπασμένων που μονιμοποιούνται, αλλά πως δίνεται δυνατότητα διετούς παράτασης σε αποσπασμένους. Μάλιστα υποστήριξε πως το άρθρο αφορά σε 6 υπαλλήλους, ανάμεσά τους άτομο που αποσπάστηκε το 2015. «Για ποιους πραιτωριανούς μιλάτε; Για ποια δικά μας παιδιά;», διερωτήθηκε σε έντονο ύφος.

Αντιδρώντας εντόνως στην κριτική του υπουργού, ο Δημήτρης Μάντζος ρώτησε τους βουλευτές της ΝΔ: «Αισθανθήκατε ντροπή για την παρουσία και για όσα είπε ο Άκης Σκέρτσος;».

Για «κομματική τακτοποίηση» στην ΕΥΠ μιλά η αντιπολίτευση

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε πως η επίμαχη διάταξη εγείρει σοβαρά νομικά, πολιτικά και συνταγματικά ζητήματα, μιλώντας για προεκλογική ρύθμιση με στόχο τη δημιουργία ειδικού καθεστώτος «κομματικής τακτοποίησης» στην ΕΥΠ.

«Βλέπουμε την οικοδόμηση ενός κομματικού μηχανισμού μονιμοποίησης ημετέρων στην ΕΥΠ. Δίνετε τη δυνατότητα μετάταξης υπαλλήλων και δημιουργίας προσωποπαγών θέσεων», υποστήριξε, καταγγέλλοντας «κακοποίηση» της εθνικής ασφάλειας.

«Αυτό που φτιάχνετε μέσα στην ΕΥΠ είναι για να ελέγχετε και να στεγανοποιείτε διαρροές. Δημιουργείτε μια κατηγορία υπαλλήλων, ένα καθεστώς που θα είναι υποχείριό σας», είχε τονίσει νωρίτερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Ταυτοχρόνως, ο Χρήστος Γιαννούλης καταλόγισε «αλαζονεία» και «αμετροέπεια» στον υπουργό Επικρατείας.

«Θα επικαλεστώ τον Λουκιανό Κηλαηδόνη. Καταρχάς ψυχραιμία... Θα έρθουν και χειρότερα, περιμένετε τις δημοσκοπήσεις της επόμενης εβδομάδας», σχολίασε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, σχολιάζοντας πως το ΠΑΣΟΚ «έπαθε Πλεύση Ελευθερίας», καθώς «πρώτη φορά είχε τέτοια εξαλλοσύνη». Μάλιστα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση για «χουλιγκανισμό» και «ρουβικωνοποίηση» της Βουλής.

Σημειωτέον πως η ένσταση αντισυνταγματικότητας απερρίφθη από τους βουλευτές της πλειοψηφίας.