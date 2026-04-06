Μετωπική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 2: «Μη μας κουνάνε το δάχτυλο τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου»

Οι πρωθυπουργικές ανακοινώσεις με φόντο τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ ΙΙ, έφεραν, ως αναμένετο, ένταση στην Ολομέλεια, καθώς η αντιπολίτευση καταλόγισε «υποκρισία» στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με την κεντροδεξιά παράταξη, μέσω του Δημήτρη Μαρκόπουλου, να σηκώνει το γάντι και να την καλεί να τοποθετηθεί απέναντι στην «θεσμική», «ριζοσπαστική» και «επαναστατική», όπως τη χαρακτήρισε, πρόταση περί ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή.

«Είσαστε τα εγγόνια του Τσοχατζόπουλου, τα παιδιά του Μαντέλη, τα πρωτοξάδελφα της Καϊλή! Εσείς οι αλάνθαστοι, οι άσπιλοι, οι αμόλυντοι του ΠΑΣΟΚ! Δεν θα μας κουνάτε εσείς το δάχτυλο. Οι μισοί κουμπάροι του Ανδρουλάκη είναι απολογούμενοι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», υποστήριξε, απευθυνόμενος στα έδρανα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ. Κατά τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, η κυβέρνηση έδρασε θεσμικά και ακαριαία, ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησής της προχωρά σε τομές ώστε να κλείσουν οι πόρτες του ρουσφετιού και να μην υπάρχουν περιθώρια παρέμβασης για τον εκάστοτε βουλευτή.

«Ναι, λάθη γίνονται, αγωνιζόμαστε όμως διαρκώς. Το αλάθητο του Πάπα να το ψάξουμε αλλού, εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ, εξάλλου ο Τσίπρας μόλις την προηγούμενη εβδομάδα μας είπε πως έπρεπε να κλείσει από την πρώτη στιγμή τις τράπεζες, τέτοιο αλάθητο…», όπως είπε, στρεφόμενος και κατά της Κουμουνδούρου. Όσο για το αντιπολιτευτικό αίτημα περί προσφυγής στην κάλπη, ο ίδιος σχολίασε: «δεν μπορείτε να τα βρείτε για κοινή πρόταση δυσπιστίας και θέλετε να πάμε σε πρόωρες εκλογές».

Είχε προηγηθεί η σφοδρή κριτική εκ μέρους του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζου, ο οποίος κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για «υποκρισία», επιμένοντας στο «πράσινο» αίτημα για εκλογές.

«Πρέπει να προκηρύξετε εκλογές για να κάνουμε πρόωρη Ανάσταση!», ανέφερε, κάνοντας λόγο για «γαλάζιο πελατειακό σύστημα εξουσίας» και καλώντας τον πρωθυπουργό «να αρχίσει να σπάζει τους καθρέφτες στο Μέγαρο Μαξίμου για να μην βλέπει τον αντικατοπτρισμό του, εάν θέλει να τα βάλει με το πελατειακό κράτος». Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Δουδωνής κατήγγειλε πως ο πρωθυπουργός «φέρεται ως φακίρης του Συντάγματος» διαφωνώντας με την πρόταση περί ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή, εκτιμώντας πως οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερο ανταγωνισμό του ρουσφετιού.

«Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ ρουσφέτι, όπως και άλλοι εδώ μέσα! Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε ως ο θεματοφύλακας της διαφάνειας, την ώρα που το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέδειξε ότι η εκλογική πελατεία εξασφαλίζεται με αδιαφανή τρόπο που ώρες - ώρες αγγίζει τα όρια της διαφθοράς!», υποστήριξε νωρίτερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.

«Μας αφήνει άφωνους όλη αυτή η προσπάθεια της κυβέρνησης να ισχυρίζεται ότι αποτελεί μια διαχρονική παθογένεια όλο αυτό. Αυτό είναι κλεπτοκρατία, δεν είναι πελατοκρατία αυτό που πάει να πολεμήσετε», σχολίασε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Τζώρτζια Κεφαλά.