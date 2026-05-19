Μετωπική Κοβέσι - Φλωρίδη: Η τροπολογία για τις δίκες-εξπρές βουλευτών ανάβει «φωτιές» μεταξύ Αθήνας και EPPO

Σε πεδίο έντονης θεσμικής αντιπαράθεσης μετατρέπεται η τροπολογία για την «επιτάχυνση» των ποινικών υποθέσεων που αφορούν μέλη του Κοινοβουλίου. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι , με επιστολή της προς τον Έλληνα Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια και την ανησυχία της για τη διάταξη που κατατέθηκε αιφνιδιαστικά και ορίζει ότι για τα κακουργήματα βουλευτών η ανάκριση θα διεξάγεται υποχρεωτικά από ειδικό εφέτη ανακριτή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

Το «μπλόκο» από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και το δίκαιο της Ε.Ε.



Κύκλοι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) διαμηνύουν σε αυστηρό τόνο πως η προτεινόμενη διάταξη είναι σαφώς ασυμβίβαστη με τον κανονισμό λειτουργίας της, καθώς δεν εξαιρεί τις υποθέσεις που εμπίπτουν στη δική της δικαιοδοσία. Όπως τονίζουν, η τροπολογία αγνοεί πλήρως τις εξουσίες που έχουν ανατεθεί στους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου, μεταφέροντας την κύρια έρευνα σε εθνικό ανακριτή.

Παράλληλα, η EPPO υπογραμμίζει ότι δημιουργείται μια μη επιτρεπτή διαφοροποίηση στη μεταχείριση μιας συγκεκριμένης κατηγορίας πολιτών (των βουλευτών) που ελέγχονται για ποινικά αδικήματα.

Ανησυχία για τις «δίκες-εξπρές» και τον αιφνιδιασμό



Πέρα από τα δικαιοδοτικά ζητήματα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία βάζει στο στόχαστρο δύο ακόμη σημεία:



Τα ασφυκτικά χρονικά όρια: Η θέσπιση πολύ αυστηρών προθεσμιών για την ολοκλήρωση της κύριας ανάκρισης των κακουργημάτων ενδέχεται, σύμφωνα με την EPPO, να υπονομεύσει την αποτελεσματική διερεύνηση υποθέσεων που από τη φύση τους είναι εξαιρετικά περίπλοκες.

Τη διαδικασία του «κατεπείγοντος»: Εκφράζεται έντονη ενόχληση για το γεγονός ότι ένα τόσο σοβαρό νομοθέτημα εισήχθη προς ψήφιση λίγες μόλις ώρες μετά την κατάθεσή του, εκμηδενίζοντας κάθε περιθώριο για ουσιαστικό δημόσιο και κοινοβουλευτικό διάλογο.

Η απάντηση της Αθήνας: «Δεν παρακάμπτεται η Ευρωπαία Εισαγγελέας»



Απέναντι στα πυρά των Βρυξελλών, η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο εμφανίζονται καθησυχαστικοί, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις περί υποβάθμισης του ευρωπαϊκού θεσμού.



Συγκεκριμένα, έγκυρες πηγές από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ξεκαθαρίζουν στο Flash.gr ότι δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως παράκαμψη της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως ο ρόλος του ειδικού εφέτη ανακριτή ταυτίζεται απόλυτα με όσα ήδη προβλέπονται στη νομοθεσία για τον ανακριτή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συνεπώς «η διάταξη δεν μεταβάλλει στο παραμικρό τον ρόλο και τις εξουσίες των Ευρωπαίων εισαγγελέων».